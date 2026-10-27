Tio svenska utlandsstjärnor med utgående kontrakt

Vilka svenskar återvänder till SHL från Schweiz?

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Emil Pettersson, c, SCL Tigers

Emil Pettersson valde att nyttja en klausul i sitt kontrakt med Timrå som möjliggjorde en flytt till Schweiz inför den här säsongen. Pettersson skrev ett ettårskontrakt med SCL Tigers i våras i vad han har beskrivit som det "sista utlandsäventyret" för honom och familjen i en intervju med Sundsvalls Tidning .

Huruvida äventyret blir ettårigt eller längre än så återstår att se. Så här långt har Pettersson emellertid producerat på en sådan hög nivå att både SCL Tigers och andra klubbar i Schweiz lär vara intresserade av hans tjänster även efter den här säsongen. 32-åringen har producerat 15 poäng (3+12) på 16 matcher den här säsongen och toppar den interna poängligan med tämligen god marginal.

Emil Pettersson.

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Jonathan Dahlén, fw, SCL Tigers

En annan tidigare Timråstjärna som nyttjade en klausul i sitt kontrakt och valde spel i SCL Tigers i Schweiz är Jonathan Dahlén . Stjärnforwarden återvände till Timrå från NHL-spel med San José 2022 och var en av de mest enskilt viktiga spelarna i SHL under den fyra säsonger långa sejouren i Timrå.

Dahlén öste in 172 poäng på 200 matcher för Timrå under den här tiden och det var nog ingen som inte unnade honom flytten till Schweiz som blev klar redan i november 2025. Där har Dahlén fortsatt producera i god takt, där han efter 13 spelade matcher står noterad för elva poäng. Kontraktet med SCL Tigers löper ut efter säsongen, men det lär så klart finnas förhoppningar om en fortsättning i den schweiziska ligan för den tidigare SHL-stjärnan.

Jonathan Dahlén.

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Anton Lindholm, b, Bern

En spelare som uppgetts vara aktuell för en återkomst till SHL är den tidigare Skellefteå- och Leksandsbacken Anton Lindholm .

För drygt tre veckor sedan rapporterade Expressen att Lindholms representanter hade inlett dialog med flera SHL-klubbar inför nästa säsong och att de hade börjat sondera terrängen inför en eventuell återkomst till Sverige.

Hemstadens lag, Skellefteå, är säkerligen en av klubbarna som hört sig för kring backens tjänster, men intresset för den VM-meriterade backen lär vara stort bland de svenska klubbarna och det återstår att se vilka som vinner en eventuell dragkamp om Lindholm väljer att återvända till Sverige.

Lindholm har spelat i Schweiz sedan 2024, då han lämnade Leksand, och har den här säsongen inte noterats för någon poäng på elva matcher för Bern.

Anton Lindholm.

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Marcus Sylvegård, fw, Biel-Bienne

Återkomsten till Växjö blev en kortvarig sådan för Marcus Sylvegård under säsongen 2024/25, då han bara spelade tolv slutspelsmatcher och åtta slutspelsmatcher för klubben efter sin hemkomst från Nordamerika innan han valde spel i Schweiz.

Sedan förra säsongen tillhör Sylvegård schweiziska Biel-Bienne, där han förra säsongen producerade 33 poäng (11+22) på 51 matcher och denna säsong har inlett urstarkt med 14 poäng (4+10) på 15 matcher.

Forwarden är 27 år, så vill han fortsätta utomlands kommer det garanterat att finnas intressenter. Vill han återvända till Sverige, lär klubbarna stå i kö för att locka till sig den skarpskjutande forwarden.

Marcus Sylvegård.

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Victor Rask, fw, Rapperswil-Jona

Victor Rask lämnade Leksand 2011 för spel i den kanadensiska juniorligan – och har sedan dess inte återvänt till Sverige.

Mellan 2014 och 2022 spelade Rask NHL-hockey för Carolina, Minnesota och Seattle, innan han lämnade Nordamerika för spel i Schweiz. Där gjorde han först en säsong i Fribourg-Gottéron, innan han 2023 flyttade till Rapperswil-Jona, som han har varit trogen sedan dess.

Rask har de senaste två säsongerna producerat över 30 poäng för Rapperswil-Jona och har den här säsongen inlett med att producera tolv poäng (3+9) på 15 matcher för klubben, som säkerligen inte skulle ha något emot att förlänga med svensken. Han skulle också vara ett starkt nyförvärv för klubbar i SHL och vore så klart något av ett drömförvärv för moderklubben Leksand om klubben skulle lyckas ta sig tillbaka till SHL i vår.

Victor Rask.

Foto: Just Pictures/Alamy

Tim Heed, b, Ambrì-Piotta

Börjar det vara dags för en hemkomst till Sverige för Tim Heed ?

Den 35-årige backen har alltjämt en stor roll på blålinjen för Ambrì-Piotta, men tidigare har Expressen rapporterat att svenska klubbar redan har börjat avisera sitt intresse för Tre Kronors VM-back. Enligt tidningen har Djurgården hört sig för kring Heed, samtidigt som moderklubben Södertälje uppges vara väldigt intresserade av att hämta hem Heed – oavsett om klubben spelar i Hockeyallsvenskan eller SHL.

Heed har spelat utomlands sedan 2016, då han lämnade Skellefteå för NHL-spel med San Jose Sharks. Sedan 2022 tillhör Heed schweiziska Ambrì-Piotta, där han denna säsong har inlett med att producera elva poäng (2+9) på 13 matcher.

Tim Heed.

Foto: Just Pictures/Alamy

Max Lindroth, b, Kloten

När Max Lindroth lämnade Frölunda 2024 var det som en breddback i SHL i behov av en större roll. Sedan dess har han utvecklats till en dominant offensiv back i Finland som våren 2025 ledde till en drömfytt till schweiziska Kloten.

Där har han fortsatt vara en pålitlig poängplockare. Under debutsäsongen blev det tio mål och 28 poäng på 51 matcher för Lindroth och denna säsong har 30-åringen producerat tio poäng på 16 matcher. Lindroth har en stor roll i Kloten, där han snittar över 22 och en halv minut per match och som sedan i somras också har varit assisterande lagkapten i klubben.

Lindroth skulle vara en högintressant spelare i SHL och det skulle vara väldigt spännande att se hur 2027-versionen av Lindroth skulle prestera i SHL, men samtidigt lär han ha presterat tillräckligt bra för att få nya, mer lukrativa erbjudanden från schweiziskt håll.

Max Lindroth.

Foto: Just Pictures/Alamy

Jesper Frödén, fw, ZSC

Jesper Frödén slog igenom stort i Skellefteå under pandemisäsongen 2020/21, där han öste in 22 mål och 40 poäng på 52 grundseriematcher och spelade sig hela vägen in i den svenska VM-truppen. Därefter skrev han NHL-kontrakt med Boston och spenderade ett par säsonger i Nordamerika, innan han 2023 landade in i Zürichklubben ZSC.

Där har Frödén varit en nyckelspelare i över tre års tid och varit med och vunnit dubbla schweiziska mästerskap 2024 och 2025. Frödén spelar toppminuter i ZSC, där han den här säsongen har snittat närmare 18 minuters istid per match.

Det råder således inga större tvivel om att ZSC säkerligen skulle vilja förlänga med honom även efter att hans avtal löper ut till våren. Samtidigt börjar han komma upp i den åldern (32) där många svenska spelare börjar blicka hemåt igen. Skulle han vilja komma hem, skulle det uppstå en dragkamp som heter duga om Frödén där prislappen förmodligen skulle bli skyhög, men ändå inte mäta sig med vad han kan dra in i Schweiz.

Jesper Frödén.

Foto: Andreas Haas/Imago/Bildbyrån

Emil Bemström, fw, Bern

Efter ett år som poängspruta i farmarligan, utan att få något riktigt fotfäste i NHL-klubben Pittsburgh Penguins, valde Emil Bemström förra säsongen att lämna Nordamerika efter sex år på andra sidan Atlanten.

Klubbvalet föll på den schweiziska huvudstadsklubben Bern, där han sköt tolv mål och producerade 20 poäng på 33 matcher under sin debutsäsong. Forwarden skrev ett nytt ettårskontrakt med Bern i våras och den här säsongen har Bemström inlett säsongen med åtta poäng (4+4) på tolv matcher för storklubben.

Till våren löper avtalet ut på nytt och han vore såklart en högintressant spelare för SHL-klubbarna. 27-åringen har tidigare spelat i Djurgården på SHL-nivå och huvudstadsklubben skulle så klart vara mer än villig att slanta upp ett stort avtal till honom. Frågan är dock om han är riktigt klar ute i Europa ännu.

Emil Bemström.

Foto: Just Pictures/Alamy

Lawrence Pilut, b, Rapperswil-Jona

Det fanns nog vissa som hade förhoppningar under förra hösten om att Lawrence Pilut skulle återvända till HV71, då han tränade med klubben under försäsongen – innan han slutligen skrev på för schweiziska Rapperswil-Jona.

Pilut har spelat i Schweiz sedan han lämnade Nordamerika 2023, men har ett par minst sagt skadedrabbade säsonger bakom sig. Säsongen 2024/25 spelade han ingenting alls efter att han dragit av hälsenan under försäsongen och under fjolåret blev det bara elva matcher i grundserien till följd av en axelskada .

30-åringen belönades emellertid med ett nytt kontrakt av Rapperswil-Jona i våras och den här säsongen har han inlett med att producera sju poäng (0+7) på 16 matcher, samtidigt som han har snittat mest istid av alla i laget med strax under 23 minuters istid per match.

Börjar Pilut blicka hem mot Sverige, kommer nog HV71 vara redo att ge honom ett lukrativt avtal. Är planen att fortsätta utomlands, kommer det nog finnas klubbar nere i Schweiz som gärna plockar in honom till sina lagbyggen nästa säsong.