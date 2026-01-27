Tillbaka igen – efter skadehelvetet

Lawrence Pilut tog sig tillbaka efter en skada som förstörde hela förra säsongen – bara för att spela fyra matcher innan nästa smäll.

Nu är den svenska stjärnbacken redo för en ny comeback.

Lawrence Pilut är tillbaka efter sin nya skada.

Foto: Alamy.

De senaste säsongerna har Lawrence Pilut varit extremt skadedrabbad. Den svenska backen gjorde inte en enda säsong med Lausanne förra året till följd av en envis skada. Under sommaren och hösten tränade 30-åringen med HV71 för att förbereda sig för en comeback. Det blev däremot ingen återkomst till HV71, utan istället skrev han i september på för Rapperswil-Jona Lakers.

Där blev det bara fyra matcher innan oturen var framme igen.

I bortamatchen mot Fribourg skadade sig svensken efter bara drygt nio minuters spel. En axelskada som tvingade honom till operation och har hållit honom borta från matchspelet fram tills nu. För nu meddelar Rapperswil att svensken är tillbaka till bortamatchen mot Lugano under tisdagskvällen.

På de fyra matcherna den här säsongen blev det ett mål och en assist från Lawrence Piluts klubba. Säsongen 23/24 levererade han 21 poäng på 52 matcher i den schweiziska ligan och det blev sedan även tolv poäng på 19 matcher i slutspelet när Lausanne gick hela vägen till en final. Tidigare har han även gjort 17 NHL-matcher för Buffalo Sabres och spelat ett VM för Sverige.

Kontraktet med Rapperswil sträcker sig över resten av den här säsongen.

Source: Lawrence Pilut @ Elite Prospects