Tidigare guldhjältens val – förlänger avtalet i KHL
Dylan Sikura, 30, gjorde 27 poäng på 49 matcher för Skellefteå säsongen 2023/2024.
Därefter valde kanadensaren spel i KHL.
Efter att ha gjort succé under säsongen som gick, förlänger han nu med Dynamo Moskva.
Dylan Sikura kom som en spetsvärvning på ytterpositionen inför säsongen 2023/2024, och lämnade som svensk mästare med Skellefteå AIK.
30-åringen valde efter succén att fortsätta karriären i Traktor Chelyabinsk, innan han bytte till Dynamo Moskva mitt i den förra säsongen. Den här säsongen har han öst in poäng och varit målbäst i sin klubb med 27 mål. Dessutom har han levererat 21 assist utöver det på 67 spelade matcher.
Nu står det klart att han förlänger kontraktet över de två nästkommande säsongerna med storklubben från Moskva.
