Tidigare SHL-forward får lämna: ”Ömsesidigt”

Kristian Vesalainen, 26, har spelat för Frölunda, Malmö Redhawks och i NHL för Winnipeg Jets.

Nu får forwarden sitt kontrakt brutet av sin finska klubb.

Kristian Vesalainen i spel för Frölunda 2017. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN / Cop 89

Kristian Vesalainen spelade i SHL för Frölunda som junior, och gjorde totalt 45 SHL-matcher för klubben, i samma veva som han flyttade hem till Finland vann han U18-VM och spelade dessutom JVM för sitt land.

Det blev sedan några år i Nordamerika och totalt spelade han 60 NHL-matcher och framträdde även 105 gånger i AHL. 2022 återvände han till Sverige, där han blev en prestigevärvning för Malmö Redhawks men floppade totalt.

Bryter med tidigare SHL-forwarden

Efter 15 matcher och totalt tre poäng fick han återvända till Finland, där han hade tre starka säsonger. Men det här året i HPK har inte gått som planerat, med ”bara” två mål och 14 assister på 30 matcher.

Nu går HPK ut med att man har brutit kontrakt med forwarden, med syftet att förstärka på positionen i slutspelsjakten. Anmärkningsvärt i historien är att han var assisterande kapten för laget.

Klubben anger att beslutet är ömsesidigt taget.