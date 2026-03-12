Tidigare HV-stjärnornas succé – han är bäst i Schweiz

Succé i Schweiz för HV71-fostrade Erik Brännström.

Efter att ha lämnat Nordamerika har han öst in poäng – och nu står det klart att han vunnit backarnas poängliga.

Samtidigt rankas en annan tidigare HV-spelare högt.

Erik Brännström och André Petersson. Foto: Bildbyrån

Det var senast säsongen 2017/18 som Erik Brännström spelade för HV71, då gjorde han 15 poäng på 44 SHL-matcher. Sedan dess har han gjort 294 matcher i NHL och 117 i AHL, innan flytten till Schweiz inför säsongen.

I Lausanne har det inte blivit något annat än en sprakande succé. Med 19 mål och 24 assistpoäng (totalt 43 poäng under grundserien på 51 matcher), vann han backarnas poängliga i överlägsen stil. Hela sex poäng före tvåan Vili Saarijärvi, som spelar för Genéve-Servette.

”AP:s” succé – öst in mål

I Lausanne har Erik Brännström den tidigare VIK-tränaren Peter Andersson som assisterande tränare.

I en annan del av landet har André Petersson gjort succé. Med 24 mål och totalt 40 poäng på 45 matcher, är han den näst bäste målskytten i hela ligan. Detta för ett Langnau som missade slutspel och kan ta tidig semester.

Samtidigt går HV71 tungt och tvingas till kval för att hålla sig kvar i SHL.