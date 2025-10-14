Svenskklubben sparkar tränaren – tidigare NHL-profil tar över

Svenskklubben Vasa Sport i Finland sparkar tränaren Juuso Hahl.

I stället tar tidigare NHL-spelaren och förbundskaptenen Doug Shedden över som ny tränare.

Doug Shedden blir ny tränare för svenskklubben Vasa Sport. Foto: Alamy & Bildbyrån (Montage)

Vasa Sport har blivit lite av en svenskkoloni de senaste åren där klubben har satsat stort på att ha blågula spelare i laget. I årets trupp finns hela sju svenskar. På backsidan återfinns Ludvig Claesson och Theodor Johnsson medan laget har fem svenska forwards i form av Simon Hjalmarsson, Johan Sundström, Sebastian Stålberg, Ludvig Larsson och Kalle Miketinac.

Klubben har däremot varit på nedre halvan av Liiga-tabellen under flera år trots ett antal satsningar för att nå uppåt. Under hösten har Vasa bara vunnit fyra av 13 matcher i Liiga och ligger på 13:e plats (av 16 lag) med 14 inspelade poäng. Nu väljer Vasa Sport därför att sparka huvudtränaren Juuso Hahl som har varit verksam i klubben sedan 2021 och fick huvudansvaret 2024.

I stället plockar klubben in den rutinerade kanadensaren Doug Shedden som ny huvudtränare.

– Vi ville reagera beslutsamt på situationen. I takt med att vår övriga verksamhet har utvecklats har även våra sportsliga ambitioner höjts, och Doug är en av de mest respekterade tränarna i Europa. Vi är mycket nöjda över att ha honom i Vasa. En internationellt meriterad tränare tillför en ny dimension i hela organisationens vardag. Hans erfarenhet, träningsfilosofi och passion för spelet passar perfekt in i det vi behöver just nu. Vi tror starkt på att vi, under Dougs ledning, får fram det bästa ur laget och når våra mål, säger Vasa Sports VD Jonne Kemppainen i ett uttalande.

Doug Shedden ny huvudtränare för Vasa Sport

64-årige Doug Shedden var aktiv i NHL under sin spelarkarriär under 1980-talet. Totalt noterades Shedden för 325 poäng på 416 matcher i NHL där han spelade för Pittsburgh Penguins, Detroit Red Wings, Québec Nordiques och Toronto Maple Leafs. Han har därefter varit aktiv som tränare sedan 1992. Under sin tränarkarriär har han bland annat coachat i AHL, Schweiz, Slovakien och Tyskland.

Han har däremot gjort störst avtryck i just Finland. Där tillbringade han tre säsonger som tränare mellan 2005 och 2008 där han ledde HIFK och Jokerit. Säsongen 2006/07 förde han Jokerit till final. Vid Hockey-VM 2008 var Shedden sedan förbundskapten för Finlands herrlandslag. Han har även varit aktiv för Kanadas landslag där han var assisterande förbundskapten vid VM 2013. Doug Shedden har också varit både huvudtränare och assisterande tränare för Kanadas lag till Spengler Cup under flera år.

– Möjligheten att återvända till Finland i det här skedet av min karriär är ovärderlig för mig. Jag har alltid älskat min tid i Finland – med landslaget, Jokerit och HIFK – och jag ser fram emot ett fantastiskt samarbete med Vasa Sport, fansen, samarbetspartnerna och hela staden. Vårt mål är klart: vi ska lyfta Sport till att kämpa om en slutspelsplats och visa oss som ett lag som får fansen att känna stolthet varje kväll, säger Doug Shedden själv på Vasas hemsida.

Det återstår att se om Shedden kan få igång Vasa Sport och se till att svenskklubben lyfter i Liiga-tabellen.

Source: Sport @ Elite Prospects