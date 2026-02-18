Svenskens ord om chockflytten: ”Förvånande”

Ludvig Claesson, 29, var mitt i en för Vasaan Sport riktigt tuff säsong.

Helt plötsligt dök möjligheten upp att byta finska jumbon till Davos – serieledaren i Schweiz.

– Klart att det var lite förvånande när Davos, som leder ligan i Schweiz, visade intresse, säger Claesson till Smålandsposten.

Claesson dumpades av Rögle. Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN / COP 166 / CO0544

Ludvig Claesson fostrades i Gislaved och Nittorps IK innan han flyttade ned till Skåne och Ängelholm. Efter några år i Rögles juniorled fick han chansen i SHL.

Därefter har det blivit SM-guld med Växjö Lakers 2023 samt spel i Tingsryd och AIK i Hockeyallsvenskan. Men efter förra säsongen dumpades han av Rögle och flyttade han till Vaasan Sport i den finska ligan – där det gått riktigt, riktigt tufft för laget. De är långt ifrån säker mark i botten av tabellen.

Därför kom det som en överraskning när den schweiziska serieledaren Davos tog kontakt med 29-åringen.

– Klart att det var lite förvånande när Davos, som leder ligan i Schweiz, visade intresse, säger Claesson till Smålandsposten.

– När jag förstod att intresset var på riktigt ville jag gärna att det skulle gå i lås och det gick väldigt fort från att det var ett intresse till att jag var klar.

Klubben har sålt av spelare: ”Låg något där hela tiden”

Därmed lämnar han en bottenklubb i Finland med en nästan hopplös position i tabellen – för spel i ett av Europas allra bästa lag.

Anledningen är delvis att Vaasan Sport har börjat sälja av spelare.

– Det låg något där hela tiden om att något kunde hända. Jag gick väl inte och hoppades på Davos utan det är en jäkla bonus att jag hamnar på ett så här bra ställe, berättar han för tidningen.

