Svensken hyllas av Jokinen: ”Verkligen övertygande”

Pelicans vann övertygande mot IFK Helsingfors på lördagen.

Nu hyllas svenske veteranen Patrik Carlsson.

– Första matchen på tio månader och vilken match av honom! Svårt att tro att han gått igenom ett så långt uppehåll. Verkligen övertygande prestation, säger motståndartränaren Olli Jokinen om Patrik Carlsson till MTV.

Patrik Carlsson i Frölunda-dräkten.

Foto: Bildbyrån

På lördagen gjorde 37-årige Patrik Carlsson mål, forwarden med en bakgrund i Frölunda, Växjö, Leksand, Södertälje och HV71. På andra sidan stod IFK Helsingfors och Timrås förre tränare Olli Jokinen vars lag förlorade sin andra raka match.

Stod för ett hattrick

Men det var inte bara Patrik Carlsson som stack ut. Christoffer Forsberg, som spelade i Malmö Redhawks mellan våren 2015 och tills i våras, gjorde också avtryck.

På lördagen stod han för ett hattrick i matchen och centern blev därmed avgörande.

I Pelicans har Forsberg fått en mycket fin start. Två raka segrar, men framförallt i den andra matchen lossnade det för honom själv.