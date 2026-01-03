Skadesmällen: Svensken blir borta länge

Emil Bemström skadade sig i en match mot Lausanne.

Nu ser svensken ut att missa större delen av de resterande grundseriematcherna.

Emil Bemström.

Foto: Just Pictures/Alamy

Emil Bemström skadade sig i en match mot Lausanne ett par dagar innan jul och har inte spelat för Bern sedan dess.

Nu rapporterar Berner Zeitung att den svenske forwarden kan komma att bli borta länge. Enligt tidningen riskerar skadan att hålla Bemström borta från spel i sex till åtta veckor, vilket skulle kunna innebära att 26-åringen i sådana fall skulle vara tillbaka i spel efter den schweiziska ligan haft OS-uppehåll i februari. Efter uppehållet återstår blott sex matcher av grundserien.

Toppar interna skytteligan

Bemström har spelat 29 matcher för Bern i NL den här säsongen och ligger trea i den interna poängligan med sina 18 poäng (10+8). Hans tio fullträffar är bäst i laget.

26-åringen anslöt till den schweiziska huvudstadsklubben på ett ettårskontrakt i slutet av augusti efter att ha spenderat sex säsonger i Nordamerika. Under dessa år samlade han på sig 75 poäng 242 matcher i NHL med Columbus och Pittsburgh samt 95 poäng på 81 matcher i AHL.

Source: Emil Bemström @ Elite Prospects