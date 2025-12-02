Den sjufaldige VM-backen Simon Moser tvingas avsluta karriären.

Bern-backens rygg- och höftbesvär gör att han inte kommer att kunna återvända till spel.

– Nu är min hälsa min prioritet, säger han till klubbens hemsida.

Simon Moser.

Foto: Alamy

Rygg- och höftbesvär gjorde att den sjufaldige schweiziske VM-backen Simon Moser tvingades till en operation i mitten av oktober.

Nu står det klart att Berns trotjänare inte kommer att kunna komma tillbaka till spel efter operationen. Via sin hemsida meddelar klubben att Mosers säsong är över och att 36-åringen kommer att avsluta sin karriär.

– Det är otroligt svårt för mig att avsluta min karriär. SC Bern var mer än en klubb för mig – det var mitt hem. Jag är tacksam för alla stunder jag fick uppleva med mina lagkamrater, fansen och hela organisationen. Nu är min hälsa min prioritet, säger han till sajten.

Vann tre guld med Bern

Moser spelade totalt elva och en halv säsong i Bern, dit han kom från NHL-organisationen Nashville Predators 2014. Moser var kapten i klubben mellan 2017 och 2024 och vann tre schweiziska mästerskap med klubben under sin tid i huvudstadslaget, där han 2019 även utsågs till slutspelets mest värdefulle spelare. På meritlistan har han sju VM-turneringar med Schweiz och fanns med i silverlagen 2013 och 2018.

– Simon kämpade alltid outtröttligt för SCB och formade vår klubb avsevärt både på och utanför isen. Vi tackar honom från djupet av våra hjärtan för allt han har gjort för SCB, säger sportchefen Martin Plüss.

Får tröjnumret pensionerat

I Bern har han den här säsongen varit lagkamrat med svenskkvartetten Hardy Häman Aktell, Victor Ejdsell, Emil Bemström, Anton Lindholm och Adam Reiideborn. Under sina år i klubben har han även varit lagkamrat med svenskar som Calle Andersson, Patrik Nemeth och Oscar Lindberg.

Enligt Blick kommer hans tröjnummer 21 vara pensionerat i Bern i minst fem år. Det gör honom till den 16:e spelaren i klubbens historia att få sitt nummer pensionerat av klubben.

Source: Simon Moser @ Elite Prospects