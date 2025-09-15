Svenskens succéstart: Toppar poängligan

Sebastian Stålberg har fått en flygande start på säsongen i Liiga.

35-åringen har varit involverad i samtliga Sports mål – och toppar nu poängligan i Finland.

Sebastian Stålberg. Foto: Vesa Pöppönen/All Over Press/Imago/Bildbyrån

Sebastian Stålberg inledde den gångna veckan sin sjätte säsong i Liiga-laget Sport från Vasa. Laget har startat säsongen med en seger och två förluster, men för Stålberg har det personligen blivit en flygande start på den nya säsongen.

Efter att ha stått för tre poäng i 3–0-segern mot Kärpät i premiären noterades 35-åringen för två mål i 2–3-förlusten mot TPS i fredags, innan han även stod för en assist i 1–4-förlusten mot HPK under lördagen. Stålberg har därmed varit involverad i samtliga mål som Sport har gjort den här säsongen. Därmed toppar han Liigas poängliga med sina sex poäng på de tre inledande matcherna.

Tredje poängbästa importen i klubbens historia

Förra säsongen noterades Stålberg för 29 poäng, fördelat på 13 mål och 16 assist, på 60 grundseriematcher.

Stålberg har spelat i Sport sedan 2020, då han anslöt till klubben efter att dessförinnan spelat fem SHL-säsonger med Frölunda. 35-åringen är klubbens tredje poängbästa importspelare någonsin med sina 131 poäng på 283 matcher, där bara landsmännen Simon Hjalmarsson (144 poäng på 151 matcher) och Axel Holmström (140 poäng på 221 matcher) ligger före Stålberg.