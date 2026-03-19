Rönnbergs smäll: Landslagsstjärnan saknas i slutspelet
Slutspelet ska dra igång i Schweiz.
Då tvingas Fribourg-Gottéron och Roger Rönnberg klara sig utan Marcus Sörensen.
Marcus Sörensen, 33, är en av de främsta svenska forwardsspelarna som håller till i Europa. Den tidigare Djurgården– och Skellefteå-forwarden har sedan DIF:s nedflyttning till Hockeyallsvenskan säsongen 2021/22 hållit till i Fribourg-Gottéron.
Nu står det klart att klubben, som tränas av Roger Rönnberg, kommer att behöva klara sig utan Sörensen i början av slutspelet. Nämligen under hela kvartsfinalsserien mot Rapperswil.
”Det går åt rätt håll”
Senaste matchen han spelade var förlusten mot Lugano med 2–3 den 3 januari. Under fredagen inleds slutspelet med en match mot Rapperswil-Jona. Där kommer Rönnbergs Fribourg ställas mot Victor Rask, Malte Strömwall och Jacob Larsson.
Men för Freiburger Nachrichten berättar han nu att det kan vara på väg att lösa sig.
– Det går åt rätt håll, berättar han för tidningen.
