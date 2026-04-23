Rönnberg vann maratonmatch – nära historiskt guld

Roger Rönnberg kan skriva historia redan under sitt första år i Schweiz. Fribourg-Gottéron är nämligen bara två vinster ifrån att vinna sitt första guld någonsin. Detta efter att ha vunnit gårdagens maratonfinal mot HC Davos – mycket tack vare två av lagets svenskar.

Fribourg vann efter en rysare. Foto: Tv4.

Roger Rönnbergs Fribourg-Gottéron vann match ett i finalserien mot seriesegrande Davos med 3-2. Davos, med Klas Östman som assisterande tränare, tog dock snabb revansch och vann match två med 3-1. Igår var det dags för den tredje matchen i den schweiziska finalserien – och då var det återigen Rönnbergs gäng som stod som segrare.

Men det blev en riktig rysare.

Svenskarna målskyttar

Matchen stod 2-2 efter att de 60 ordinarie minuterna var spelade. Detta efter att Fribourg fått se mål från sina två svenska stjärnor: Marcus Sörensen och Lucas Wallmark. Matchen stod 2-2 även efter att den första förlängningsperioden var spelad, men ungefär halvvägs in i den andra kom till sist avgörandet. Då klev 40-årige Julien Sprunger fram och säkrade segern för Roger Rönnbergs-manskap.

Det gör att Fribourg-Gottéron är två segrar ifrån att ta hem sitt första mästerskapsguld genom alla tider. Nästa match spelas på hemmaplan imorgon, och vid vinst där kan det historiska guldet säkras redan på lördag.

Lucas Wallmark hamnade också i rampljuset för en slashing på Filip Zadina. Han fick matchstraff i efterhand men klarade sig undan avstängning.

