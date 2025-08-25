Stjärnan utgick – Rönnbergs svar: ”Hade tvättid”

Marcus Sörensen utgick i Fribourg-Gottérons träningsmatch i går.

Men Roger Rönnberg tonar ner oron för en skada på stjärnan.

– Marcus behövde åka hem för att han hade tvättid, säger Rönnberg till schweizisk media.

Roger Rönnberg skojar till det om Marcus Sörensens frånvaro. Foto: Bildbyrån

Under söndagen spelade Fribourg-Gottéron sin första träningsmatch inför den kommande säsongen, och det var klubbens första match med Roger Rönnberg som huvudtränare. Laget ställdes då mot HC Thurgau, sin partnerklubb i den schweiziska andraligan, och vann med hela 7-1 sedan 19-årige svensken Lucas Hedlund gjort ett av målen.

Men det fanns ändå viss oro för Roger Rönnberg och Fribourg i storsegern, då den svenske stjärnan Marcus Sörensen klev av i matchen. Sörensen kom inte ut för spel i den tredje perioden av träningsmatchen utan utgick under den andra periodpausen. Sörensen, som har haft en del skadebekymmer tidigare, hann stå för en assist i matchen innan han klev av.

Roger Rönnberg stod dock för ett klassiskt ”Rönnbergskt” citat gällande Marcus Sörensen och varför forwarden utgick ur matchen.

– Marcus påminde mig att han behövde åka hem för att han hade tvättid. Så jag lät honom åka, säger Rönnberg enligt La Liberté.

Marcus Sörensen ska läkarundersökas – trots Roger Rönnbergs ord

Än finns det ingen uppdatering om Marcus Sörensens status. La Liberté rapporterar dock att, trots Rönnbergs humoristiska ton, ska Sörensen genomgå en läkarundersökning för att undersöka en eventuell skada.

33-årige Marcus Sörensen har spelat tre säsonger i Fribourg-Gottéron sedan han lämnade Djurgården till följd av SHL-degraderingen 2022. Sörensen har då varit en toppspelare i den schweiziska ligan och gjort 137 poäng på 132 matcher över de senaste tre säsongerna. Säsongen 2023/24 gjorde han hela 31 mål och 63 poäng på 52 matcher och vann då både skytteligan och poängligan i National League. Sörensen var med och spelade Hockey-VM med Tre Kronor både 2023 och 2024 och var med och spelade hem ett VM-brons 2024.

I Fribourg-Gottéron spelar även svenskarna Patrik Nemeth, Lucas Wallmark och Jacob de la Rose.

Source: Marcus Sörensen @ Elite Prospects