När Roger Rönnberg klev in i Fribourg-Gottéron var planen att försvenska träningskulturen. Nu har fystränaren avgått i protest.

– Det är tydligt att tränaren och sportchefen har en annan vision, säger han enligt Swisshabs.ch.

Roger Rönnberg blev av med sin fystränare i Schweiz. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

Att Roger Rönnberg skulle få ordning på Fribourg-Gottéron var ingen högoddsare för de som följt honom under alla år i Frölunda. Men även framgång genom förändring kan skapa konflikter.

För två veckor sedan lämnade fystränaren Simon Holdener sin post i ligatvåan, och nu skriver de schweiziska lokaltidningarna att det handlar om att han inte kom överens med den svenske huvudtränaren. Åtminstone inte när det kommer till träningsmetoder.

Hockeynews är först att lyfta det Swisshabs.ch samlat upp, där fystränaren menar att Rönnberg, samt klubbens sportchef inkräktat på hans ansvarsområde.

– Jag har inte längre den ledande kontrollen över hanteringen av arbetsbelastningen, vilket ändå är en central del av mitt expertområde. Det är tydligt att tränaren och sportchefen har en annan vision och en annan filosofi än jag i den här frågan, säger Simon Holdener, enligt Swisshabs.ch.

Fystränaren: Inte anpassat efter ligan

Roger Rönnberg har jobbat inom hockeyn i över 20 år, men har, enligt Holdener metoder som medför ”betydligt högre skaderisk än normalt”.

– Det (Rönnbergs träningssätt) är baserat på intensitet och en mycket högre träningsvolym än vad schweiziska hockeyspelare är vana vid, menar fystränaren, som alltså menar att det inte är anpassat efter rligan.

På meritlistan har 54-årige Rönnberg hittills två SM-guld, fyra CHL-titlar, två VM-brons, ett JVM-silver, ett VM-silver, samt ett JVM-guld.

