Fribourg, med Roger Rönnberg i spetsen, jagar sin första titel någonsin. I match fem blev det däremot en tung förlust med 5-4 efter förlängning- trots storspel från Lucas Wallmark.

Lucas Wallmark och Roger Rönnberg.

Roger Rönnberg jagar Fribourgs första titel någonsin. I finalen mot Davos har det varit extremt jämnt där alla matcher utom en har slutat med en uddamålsseger. Inför den femte matchen, som spelades under söndagskvällen, var ställningen 2-2 i matcher.

Vinnaren skulle alltså bli belönad med en matchboll och får chansen att bli mästare i match sex. Då blev det en målrik och dramatisk tillställning. Bortalaget kom ut flygande och gjorde 3-0 redan i den första perioden sedan Marcus Sörensen, Lucas Wallmark och Jan Dorthe alla hittade nätet. Roger Rönnbergs lag fick därmed en succéstart på matchen, men hemmalaget gav sig inte.

Den svenske backen Calle Andersson reducerade med bara 30 sekunder kvar av den första perioden. I den andra akten var det sedan en scenförändring. Det var då istället Davos som gjorde tre raka mål.

Fribourg och Roger Rönnberg illa ute

Yannick Frehner, Sven Jung och Matej Stransky gjorde alla mål för att ge sitt lag en 4-3-ledning. Innan perioden var över kom Fribourg däremot tillbaka.

Det var då Lucas Wallmark som slog till igen. Den svenske stjärnan hade även en assist på Sörensens mål tidigare i matchen och stod därmed noterad för tre poäng efter två perioders spel.

Efter en mållös tredje period blev det förlängning där hemmalaget drog det längsta strået. Det var då Adam Tambellini, tidigare SHL-stjärnan, som avgjorde matchen.

Roger Rönnberg och Fribourg måste med andra ord nu vinna två raka matcher för att ta den där efterlängtade titeln.