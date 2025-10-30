Legendarens son debuterade – fick använda pensionerat nummer

Rene Nummelin, 21, har mycket hockey i blodet – både pappa Petteri Nummelin och farfar Timo Nummelin har långa karriärer bakom sig. Under gårdagen debuterade 21-åringen för finska TPS och fick tillåtelse att bära sin farfars pensionerade tröjnummer.

Petteri och Rene Nummelin.

Foto: Bildbyrån & TPS/Youtube (Skärmdump)

Under gårdagen debuterade 21-åriga Rene Nummelin i Liiga och följde i både sin pappas och farfars fotspår. Han är den tredje backen i familjen Nummeli som spelar för TPS i finska Liiga.

Pappa Petteri Nummeli har en lång ishockey-karriär bakom sig, med spel i både SHL, NHL, NL och Liiga. Även farfar Timo Nummeli är en kultspelare i Finland och spelade 24 säsonger i TPS – Timo Nummelis tröjnummer (nummer tre) är hissat i TPS ishall.

Under Rene Nummelins debut igår fick han dock tillåtelse att använda sin farfars gamla nummer.

21-åringen spelade elva minuter i sin debut med TPS som laget vann med 1–0 mot HPK.

