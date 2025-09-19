Rasade på pressträff – förklarar nu: ”Så där kan man inte göra”

Leif ”Strumpan” Strömberg förlorade för första gången för säsongen i helgen.

Då blev det tjafsigt på presskonferensen.

För Hockeysverige förklarar nu tränarprofilen varför det blev tjurigt.

”Nej, han fick mig inte arg”, skriver han i ett svar till Hockeysverige.

Leif Strömberg och Matias Lehtonen i bråk på pressträff.

Foto: Bildbyrån

I veckan delades ett klipp i Polen på när Leif ”Strumpan” Strömberg rusade ut från en presskonferens efter den andra omgången i den polska ligan. Då hade hans KH Energa Torun förlorat för första gången för säsongen.

Efter en övertygande 8–3 seger i premiären mot Cracovia blev Zaglebie Sosnowiec ett nummer för stort i omgång två. Efter matchen kablades bilder ut där Toruns huvudtränare Leif Strömberg lämnade presskonferensen i frustration.

I slutskedet av matchen hämnades motståndarlaget Zaglebie mot en av Strömbergs spelare, för något som hade hänt i en försäsongsmatch för några veckor sedan. Situationen fick inte direkt tränarna att enas i en gemensam uppfattning på pressträffen.

– Det är en del av spelet, säger Zaglebies finska coach Matias Lehtonen på pressträffen.

Leif Strömberg svarade då argt:

– Det är inte spelet, det är några riktiga rövhål som gör så.

Då gav Lehtonen tillbaka:

– Det är mina rövhål som gör det och jag är stolt över dem.

Förklaringen: ”Flyger på våran back helt oannonserat”

För Hockeysverige förklarar han nu i ett sms varför det hela blev som det blev.

Sade motståndartränaren något som fick dig att bli arg?

”Nej, han fick mig inte arg, han berömde oss för att vi spelar rysk-svensk hockey och är svåra att möta”, skriver han och fortsätter.

”Men det var två saker jag tog upp efter presskonferensen. Att deras fans som står bakom båsen står och kastar grejer. Men också att det var en händelse i Torun för ungefär tre veckor sedan när vi vann en träningsmatch med 6-2 mot dem. När en av våra backar kom in klantigt i en situation, vilket jag har tagit upp med denna backen och visat video på och sagt åt honom att så där kan man inte göra. Med 30 sekunder kvar av matchen i söndags och de leder med 4–2, slänger en av deras forwards handskarna direkt på tekning och flyger på våran back helt oannonserat och skall hämnas. Det handlade om det”

