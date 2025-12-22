Klart: Blir kvar i storklubben

Pontus Åberg hade kontrakt fram till årsskiftet med ZSC.

Nu förlänger han avtalet säsongen ut med storklubben.

Pontus Åberg blir kvar i Zürich-klubben ZSC Lions.

Foto: Just Pictures/Alamy

Inför den här säsongen anslöt Pontus Åberg till den schweiziska storklubben ZSC på ett avtal som sträckte sig fram till årsskiftet.

Nu är den svenske forwarden klar för en fortsättning i klubben. Via sin hemsida meddelar ZSC att man nyttjat sin option i kontraktet och att Åberg blir kvar säsongen ut.

– Pontus har målsinnet och behövde, som väntat, ingen inkörningsperiod eftersom han redan kände till den schweiziska ligan och Zürich mycket väl, säger sportchefen Sven Leuenberger till klubbens hemsida.

Valde spel i KHL 2023

Den 32-årige forwarden har producerat 16 poäng (7+9) på 31 matcher för ZSC den här säsongen.

Åberg har spelat utomlands sedan han lämnade SHL och Timrå 2022. Inför säsongen 2023/24 valde han att flytta till Barys Astana i KHL, där han spenderade en säsong och var en av fyra svenskar i den ryska ligan under den säsongen.

Pontus Åberg har tidigare spelat 132 matcher i NHL med Nashville, Edmonton, Anaheim, Minnesota och Toronto. I SHL har han spelat för Djurgården, Färjestad och Timrå.

Source: Pontus Åberg @ Elite Prospects