Finsk hockey kan skakas om rejält närmsta tiden, menar Iltalehti. Enligt tidningen planerar nu tio klubbar att bryta sig ur Liiga och bilda en superserie.

– På torsdagen höll dessa parter ett möte där saker och ting ska ha gått framåt. Där ställde sig några nya klubbar bakom idén, säger en person med insyn till Iltalehti.

En stor förändring i finsk hockey är på gång. Foto: Bildbyrån (montage).

”Planerna för serien är redan förvånansvärt långt gångna”



Dessa ord kan man under lördagen läsa i finska tidningen Iltalehti. Serien, och dess planer, som journalisten Timo Kunnari syftar på är de där tio av landets klubbar nu vill bilda en egen superserie för att ersätta Liiga som högstaliga. Något som det under en längre tid funnits idéer om, men som inte ansetts vara nära förrän nu.



Ägarna och klubbcheferna för Tappara och HIFK ska ligga bakom det hela, men även Jokerit och TPS har hoppat på tåget. De sistnämnda under förra säsongen.



”Enligt information som Iltalehti tagit del av har den tidigare Tappara-ordföranden Heikki Penttilä lett arbetet med att sätta ihop en ny liga och har gjort bakgrundsarbete för den i månader”, skriver Kunnari på Iltalehti.



Även Kiekko-Espoo, Kärpät och JYP ska vara involverade och fler lag väntas få en inbjudan så att antalet landar på 10.

Storklubbarnas frustration ligger bakom

Anledningen till att de finska klubbarna nu vill bryta sig loss och skaka om hela systemet är många, men bland annat nämns beslutsfattande från Liiga, ett för stort antal lag, de olika framtidsmålen i klubbarna och fördelningen av intäkterna.



Den sista punkten belyser Iltalehti ytterligare då just detta skapat irritation hos de större klubbarna. Biljettintäkterna för semifinaler och finaler i slutspelet går nämligen till en gemensam pool för att sedan fördelas ut till alla, där mästarna får störst andel.



Samtidigt växer oron kring att fler finska talanger väljer att flytta till Nordamerika istället för att stanna i U20-serien.

Har redan förhandlat fram TV-avtal

Tapparas ordförande Heikki Penttilä ska, enligt Iltalehti, även ha förhandlat fram TV-avtal för den nya serien redan nu. Om det hela går igenom menar tidningen att det kan sek redan till 2027/28-säsongen.



Idag spelar 16 klubbar i den finska högstadivisionen. De som inte tar plats i denna superserie väntas bli kvar i nuvarande ligan, där de istället får möta de fem bästa lagen i andraligan Mestis