Peter Popovic fick sparken av Zürich Lions i december 2022 och har inte varit aktiv sedan dess.

Nu ska 57-åringen göra sin tränarcomeback som assisterande tränare i Tappara – men förhoppningen var egentligen ett jobb i Västerås.

— Jag har sagt och känt att ”antingen är jag klar eller så är det VIK”, säger Popovic till Expressen.

Peter Popovic ska återigen jobba ihop med Rikard Grönborg. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån.

Peter Popovic har varit borta från hockeyn på elitnivå under de senaste två och ett halvt åren. Tränaren fick sparken från Zürich Lions i slutet av december 2022. Sedan dess har han enbart jobbat som ishockeyinstruktör åt högstadieelever. Nu ska den landslagsmeriterade tränaren dock göra en comeback.



Sedan ett par veckor tillbaka har det stått klart att Popovic blir Tapparas nya assisterande tränare. Det innebär att han återigen kommer jobba ihop med Rikard Grönborg, som är klubbens huvudtränare. Popovic och Grönborg har tillsammans tagit VM-guld som tränare åt Tre Kronor samt arbetat ihop i Zürich.

Även om Popovic ser fram emot det kommande samarbetet hade han egentligen hoppats på ett tränarjobb i annan förening.



— Jag har varit öppen för en roll i VIK (Västerås), det hade jag verkligen hoppats på. Jag har haft tanken att om jag ska tillbaka eller göra någonting så skulle jag vilja göra det på hemmaplan i Västerås. Det är vad jag velat. Tyvärr har jag bara haft samtal med dem. Men jag har inte fått något konkret så det fanns liksom inget kontraktsförslag, inget att ta ställning till. Även om suget väcktes lite grann av kontakten med VIK som inte ledde till någonting så jag började släppa det där, säger Popovic till Expressen.

”Frugan är inte glad”

Popovic berättar att det var Grönborg som ringde honom och frågade ifall han ville kliva in i tränarstaben i Tappara. Trots att det gick mot planen att stanna hemma i Västerås gick Popovic med på erbjudandet. Bortsett från huvudtränaren Grönborg kommer 57-åringen nu jobba ihop med assisterande tränare Anders ”Ante” Karlsson och Juha Juujärvi.



— Det känns spännande. Det var väl inget som jag hade planerat, tänkt eller räknat med. Jag har ju varit hemma i två och ett halvt år. Jag har sagt och känt att ”antingen är jag klar eller så är det VIK”, men det vet man ju aldrig riktigt. Det har varit lite för frugans skull, att antingen kunna jobba här hemma i Västerås eller inte alls. Hon hade ju hellre haft kvar mig hemma helt ärligt. Frugan är inte glad på mig, så ärliga kan vi vara. Jag älskar henne ändå, säger Popovic.



Tränaren menar att han ser fram emot att arbeta med Grönborg igen och lära känna de andra assisterande tränarna. Nu hoppas Popovic på en bättre avslutning än han fick under sina senaste två tränarroller. Innan Zürich var han Färjestads assisterande tränare under två säsonger, men även där fick han sparken och lämnade tidigt.

Det återstår att se hur det går för Popovic i Tappara när han återförenas med Grönborg.