Pär Arlbrandt har gjort klart med ett nytt tränarjobb. Den förre LHC-tränaren förstärker tränarstaben i schweiziska SCL Tigers.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar schweiziska SCL Tigers att Pär Arlbrandt förstärker lagets ledarstab.

Arlbrandt har inte haft något tränarjobb sedan han i våras lämnade SHL-klubben Linköping, där han var assisterande tränare i två säsonger.

På sajten skriver SCL Tigers att Arlbrandt kommer att stötta klubbens nuvarande ledarstab säsongen ut och att han också kommer att fungera som en slags ersättare till klubbens assisterande tränare Jukka Varmanen, som i februari lämnar klubben för att vara en del av den finska staben i OS.

I SCL Tigers finns en svensk spelare i form av André Petersson samt en svensk målvaktstränare i William Rahm. Huvudtränare i SCL Tigers är Thierry Paterlini.