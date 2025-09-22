Linus Omark, 38, är klar för ännu ett nytt äventyr utomlands.

För NSD berättar Luleå-ikonen om anledningen bakom flytten till Lugano i Schweiz.

– Det handlar inte om pengar. Men ett kontrakt över sex veckor passar mig och min familj perfekt, säger han till tidningen.

Linus Omark förklarar valet av klubb: HC Lugano. Foto: Bildbyrån

Att Linus Omark skulle lämna Luleå stod klart ganska omedelbart efter guldet i våras. Men att karriären definitivt skulle vara över – det var det inte tal om. I stället var det så att stjärnforwarden skulle ta sin tid och se vad som kunde tänkas erbjudas honom.

I dagarna blev det klart att guldhjälten har en ny klubb – och det är inte Södertälje som det ryktats om.

”Det handlar inte om pengar”

I stället har han skrivit på ett korttidskontrakt med HC Lugano i Schweiz.

Den schweiziska klubben på den italiensk-talande sidan av landet, har vunnit sju guld och är en storklubb.

För NSD berättar Omark att det hela blev klart på bara några dagar.

– Det gick jäkligt fort men det här passade mig perfekt, säger han och fortsätter.

– Det handlar inte om pengar. Men ett kontrakt över sex veckor passar mig och min familj perfekt. Nu får jag känna mig för och se om jag har drivet som krävs.

”Det här är något helt nytt för mig”

Luleå-ikonen berättar om hur träningen har varit innan han skrev på.

– Jag har tränat rätt bra på slutet men det här är något helt nytt för mig. Men självklart har jag varit i bättre matchform, säger han till tidningen.

Samtidigt bekräftar han att Södertälje har hört av sig.

– Det är många klubbar som hört av sig – Södertälje är en av dem.















