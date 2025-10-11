Olli Jokinen har fått en tuff start i Helsingfors. Laget ligger sist i Liiga och nu saknas 13 spelare – däribland två av målvakterna.

Olli Jokinen lämnade Timrå efter Helsingfors.

Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån.

Helsingfors ligger sist i Liiga med nio poäng på elva matcher. Den nyblivne huvudtränaren Olli Jokinen, som lämnade Timrå efter säsongen, har därmed fått en tuff start i sin nya klubb. Där en stor del av det nog också kan förklaras av skador.

För i nuläget är det hela 13 (!) spelare som saknas med skada eller sjukdom. Där de båda ordinarie målvakterna Paavo Kohonen och Niko Hovinen saknas.

Men de är alltså inte ensamma utan det är hela elva utespelare som är på skadelistan. Däribland kaptenen Iiro Pakkarinen och backjätten Ilari Melart.

Olli Jokinen har fått en riktigt tuff start i Helsingfors

Helsingfors har vunnit tre av elva matcher och har just nu fyra raka förluster där man också har blivit nollade i de tre senaste matcherna. Under lördagen är det returmöte mot Ilves som man förlorade mot med 3-0 under gårdagskvällen.

Olli Jokinen huserade förra säsongen i Timrå men lämnade klubben efter bara en säsong. Det trots gällande kontrakt av familjeskäl. Tidigare har den tidigare storspelaren även coachat Jukurit i Finland. Det återstår nu att se om han kan vända på krisen i takt med att fler spelare återvänder till spel. Enligt finska uppgifter ska HIFK hålla en presskonferens på måndag angående nyförvärv.

Source: HIFK @ Elite Prospects