Niklas Rubin har bytt Ässät mot Kärpät.

Bakom klubbvalet ligger till viss del Frölundas trotjänare Nicklas Lasu.

– Jag pratade mycket med honom om det här, säger han till MTV Uutiset.

Niklas Rubin och Nicklas Lasu.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Efter tre säsonger i Ässät valde Tre Kronor-meriterade Niklas Rubin att lämna klubben för spel i Liiga-konkurrenten Kärpät inför den här säsongen.

En del i klubbytet har tidigare Frölunda-kamraten Nicklas Lasu, som själv representerade Kärpät under två säsonger mellan 2017 och 2019, berättar Rubin.

– Jag pratade mycket med honom om det här. Han hade bara gott att säga om organisationen och människorna här, säger Rubin till MTV Uutiset.

Uppges bli en av de bäst betalda spelarn i ligan

Rubin och Lasu var lagkamrater i Frölunda mellan 2019 och 2022.

Tidigare uppgifter har gjort gällande att Rubin blir en av de bäst betalda spelaren i Liiga i samband med flytten från Ässät till Kärpät. För MTV Uutiset säger Rubin att Uleåborg-klubben verkligen visade att de ville ha honom, även när han gick långtidsskadad under förra hösten.

– Det finns några anledningar. De kontaktade mig tidigt förra säsongen, när jag fortfarande var skadad. Kärpät var verkligen intresserade, säger Rubin.

Kontraktet är skrivet över den kommande säsongen, med option för ytterligare en säsong. Vad som händer efter den här säsongen vill Rubin inte spekulera i.

– Jag är nöjd med den nivå jag spelar på just nu. Jag blir ju äldre hela tiden, så mitt huvudfokus nu är att vinna. Det är det som gäller nu, säger Rubin.

Niklas Rubin spelade 24 grundseriematcher och tio slutspelsmatcher för Ässät förra säsongen. I grundserien noterades han för en räddningsprocent på 91,5 procent, en procent han i slutspelet höjde till 93,1 procent.