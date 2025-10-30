Nic Petan var tänkt som en nyckelspelare för schweiziska Ambri-Piotta. Men efter en tung höst har den tidigare JVM-guldmedaljören hävt sitt kontrakt med klubben av personliga skäl.

Nic Petan finns på marknaden efter att ha brutit sitt avtal med Ambri-Piotta i Schweiz.

Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

Efter en succéartad säsong i Ak Bars Kazan i KHL var förväntningarna högt ställda på Nic Petan när han värvades till Ambri-Piotta inför säsongen. Men framgångarna har uteblivit. Efter bara ett mål och fyra poäng på de inledande 15 matcherna i Schweiz står det nu klart att 30-åringen lämnar klubben. Detta av personliga skäl.

”Hockey Club Ambrì-Piotta meddelar att den kanadensiske forwarden Nicolas Petan har uttryckt en önskan om att häva sitt kontrakt av personliga skäl, och klubben har godkänt hans begäran. Klubben från Leventina tackar Nic för hans engagemang och professionalism och önskar honom lycka till i framtiden”, skriver Ambri-Piotta på sin webbsida.

Laget, där svenske backen Tim Heed återfinns, har haft en tuff säsong så här långt och är nästjumbo i NL.

Nic Petan vann JVM-guld med Kanada 2015

Som junior var Nic Petan en av Kanadas toppspelare. Han blev WHL-mästare med Portland Winterhawks och hade flera säsongen med över 100 poäng i juniorligan. Petan gjorde två JVM med Kanada och vann ett guld tillsammans med spelare som Connor McDavid, Sam Reinhart och Brayden Point i Toronto 2015 efter att ha varit turneringens bästa poängplockare med elva poäng på sju matcher. Då hade han valts som 43:e spelare i andra rundan av NHL-draften 2013 av Winnipeg Jets.

Men i NHL gick det tuffare för forwarden från British Columbia. Trots att han snittade närmare en poäng per match i AHL över nästan 300 AHL-matcher fick han aldrig grepp om en NHL-tröja i vare sig Winnipeg, Toronto, Vancouver eller Minnesota.

Inför förra säsongen lämnade han Nordamerika för spel i KHL, där han stod för 44 poäng (11+33) på 47 matcher för Kazan.

Vart Nic Petan tar vägen härnäst är oklart.

Source: Nicolas Petan @ Elite Prospects