Mikko Manner kommer inte att återvända till Sverige.

Den tidigare Brynäs-tränaren stryker sin utlandsklausul och stannar i stället i HPK.

Mikko Manner stannar i finska HPK även nästa säsong. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

2021 blev finländaren Mikko Manner klar som ny huvudtränare för Brynäs IF. Den karismatiske tränaren blev sedan populär i såväl Gävle som hockey-Sverige för sin öppna och ödmjuka stil samt frispåkighet i intervjuer. Under sin första säsong i Brynäs tog han klubben till deras första SM-slutspel på fyra år, men där åkte laget ut direkt i åttondelsfinalen mot Örebro.

Säsong två blev däremot tuff för Mikko Manner och Brynäs. Laget hamnade snett tidigt och Manner fick inte ordning på saker och ting vilket ledde till att Brynäs hamnade i kval 2023. Inför kvalspelet mot Malmö valde Brynäs att sparka Manner och lyfta upp Ove Molin som huvudtränare. Sedan åkte Brynäs ut ur SHL efter att ha förlorat med 4-1 i matcher mot Malmö.

Efter att ha fått sparken av Brynäs återvände Mikko Manner till Finland. Han hoppade först in som U16-tränare hos Vasa Sport innan han klev in som assisterande tränare för Liiga-klubben Kärpät. Från och med säsongen 2024/25 tog sedan Manner över som huvudtränare för HPK i Liiga, där han är kvar som tränare än i dag.

Mikko Manner stannar i HPK

Mikko Mannar har då haft en klausul som gör det möjligt för honom att lämna HPK för ett tränarjobb utomlands, till exempel i Sverige, för säsongen 2026/27. Men nu bekräftar Manner själv att han stryker utlandsklausulen för att i stället stanna i HPK även nästa säsong.

– Huvudtränaren är ansvarig för tabellen. Man ska inte drömma om något annat då. Man måste vara ödmjuk och tacksam att man får starta nästa säsong här, säger Mikko Manner till finska tidningen Hämeen Sanomat.

I fjol kom HPK tia i tabellen och åkte sedan ut i den första slutspelsrundan. Men den här säsongen har det gått desto tyngre för Manners lag. HPK har rasat i tabellen efter att ha förlorat elva av sina tolv senaste matcher den senaste månaden. Just nu ligger laget på kvalplats, näst sist i tabellen. Manner hänvisar till klubbens tabelläge och menar att han därför bara vill fokusera på att vända lagets trend, snarare än att blicka mot tränarjobb utomlands. Samtidigt medger tränaren att han sannolikt inte är speciellt attraktiv för klubbar utomlands med tanke på hur det har gått för HPK den här säsongen.

Mikko Manner förde Kärpät till FM-guld 2018 och han har sedan även varit framgångsrik i rollen som assisterande förbundskapten för Finland. Som Jukka Jalonens högra hand var 51-åringen med och vann VM-guld 2019 och 2022 samt OS-guld 2022.

Source: LIIGA League Page @ Elite Prospects