Mikko Lehtonen säkrar upp sin framtid i mästarklubben ZSC Lions.

Den tidigare HV71-backen skriver ett nytt kontrakt i Schweiz som gäller till 2028.

Mikko Lehtonen blir kvar i ZSC Lions i tre säsonger till. Foto: Bildbyrån (Montage)

I flera år har Mikko Lehtonen varit en toppback i Europa då han har spelat i SHL, KHL och Schweiz. 2022 flyttade han till storklubben ZSC Lions och där har han sedan blivit kvar. Under sin sejour i Zürich har han varit med och blivit schweizisk mästare två gånger samt även vunnit CHL-guld med klubben.

Nu står det också klart att Lehtonen kommer att stanna i ZSC Lions framöver och väljer därmed bort en hemflytt till Finland eller återkomst till Sverige de kommande åren. På sin hemsida meddelar Zürich-klubben att de har kommit överens om ett nya kontrakt med stjärnbacken Mikko Lehtonen och målvakten Simon Hrubec.

– Simon och Mikko har varit stöttepelare i laget under de senaste två åren och vunnit tre titlar. Simon utstrålar ett otrolig lugn i mål, vilket ger oss chansen att vinna i varje match. Mikko är en mycket erfaren försvarare som kan göra skillnad både defensivt och offensivt. Det är fantastiskt att vi kan fortsätta räkna med denna värdefulla duo i framtiden, säger ZSC:s sportchef Sven Leuenberger.

Både Lehtonen och Hrubec hade gällande kontrakt inför den kommande säsongen. De nya avtalen sträcker sig dock till 2028 och de båda är nu kontrakterade i tre år framöver.

Mikko Lehtonen vann SM-guld med HV71

Mikko Lehtonen var med i Finlands lag som vann JVM-guld i Malmö 2014 men han fick sedan sitt stora genombrott på seniornivå säsongen 2016/17. Lehtonen lämnade då Finland mitt under säsongen för spel i HV71 och blev en nyckelspelare direkt för HV. Han var då en av de avgörande faktorerna bakom att HV71 kunde vinna SM-guld 2017. Efter en säsong i Tappara 2017/18 återvände Lehtonen till Sverige och HV71 2018/19 där han var en av ligans bästa backar.

Finländaren lämnade HV igen 2019 då han fick chansen i KHL med Jokerit. Där var Lehtonen dominant, gjorde 17 mål och 49 poäng på 60 matcher vilket ledde till att han utsågs till KHL:s bästa back samt fick ett NHL-kontrakt med Toronto Maple Leafs. Mikko Lehtonen kom att spela 26 NHL-matcher för Toronto och Columbus Blue Jackets innan han återvände till Europa 2021 och de senaste åren har han alltså tillhört ZSC Lions.

Under flera års tid har Mikko Lehtonen också varit väldigt framgångsrik med Finland. Han var med och vann VM-guld både 2019 och 2022. Lehtonen var även med i laget som vann Finlands historiska OS-guld 2022. Han har totalt spelat sex VM-turneringar och vid mästerskapet i Stockholm tidigare i år var Lehtonen lagkapten för de finska lejonen.

