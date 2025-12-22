Förre SHL-backen förlänger – efter succén

Michael Kapla har varit en av den schweiziska ligans poängbästa backar under Roger Rönnbergs ledning.

Nu förlänger förre SHL-backen med Fribourg-Gottéron.

Michael Kapla.

Foto: Just Pictures/Alamy

Via sin hemsida meddelade den schweiziska klubben Fribourg-Gottéron i helgen att den tidigare Rögle– och Skellefteå-backen Michael Kapla är klar för en fortsättning i klubben.

Amerikanen värvades in från Rögle inför den här säsongen och har nu förlängt sitt kontrakt till våren 2028.

– Michael Kapla motsvarar den perfekta profilen för den moderna offensiva backen. Dessutom tar han, genom sitt konstruktiva tankesätt och sitt exemplariska professionalism, på sig en ledarroll inom gruppen, säger sportchefen Gerd Zenhäusern till sajten.

Spenderade säsonger i Sverige

Kapla har under svenske tränaren Roger Rönnbergs ledning gjort succé i Fribourg-Gottéron den här säsongen, där han ligger fyra i backarnas poängliga med sina 23 poäng (9+14) på 35 matcher. Hans nio fullträffar är näst bäst bland backarna i ligan, bara slagen av Tre Kronor-backen Erik Brännström som dundrat in 14 mål.

Den 31-årige backen spenderade fem år i Sverige innan flytten till Schweiz, där han anslöt till Västervik i Hockeyallsvenskan 2020. Efter en allsvensk säsong tog han klivet upp i SHL med Skellefteå, innan han lämnade klubben efter en säsong för tre säsonger i Rögle.

Source: Michael Kapla @ Elite Prospects