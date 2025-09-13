Markus Modigs är klar för Vålerenga, meddelar Oslo-klubben via Instagram.

Svensken kastas in i hetluften direkt i dagens match mot Lörenskog.

Markus Modigs.

Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

Via ett inlägg på Instagram meddelar Oslo-klubben Vålerenga att den SHL-meriterade forwarden Markus Modigs skrivit på för klubben.

Vålerenga skriver att klubben är glada att Modigs är klar för klubben och att han kommer att debutera direkt i dagens match mot Lörenskog.

I Vålerenga blir Modigs lagkamrat med landsmännen Henrik Larsson, Oskar Matushkin och Kalle Ekelund.

Markus Modigs har spelat 92 matcher i SHL

Modigs avslutade fjolårssäsongen i den norska ligan med Frisk Asker, där han stod för tolv poäng (5+7) på 13 grundseriematcher samt fem poäng (2+3) på åtta slutspelsmatcher. 33-åringen anslöt till klubben från Mora i början på januari efter att parterna enats om att bryta kontraktet. Innan uppbrottet hade Modigs producerat elva poäng (4+7) på 30 matcher i Hockeyallsvenskan med Mora.

På har 33-åringen 92 SHL-matcher med Oskarshamn och Linköping, där han senast spelade i ligan under våren 2022 efter att ha lämnat MoDo för spel i LHC i sluttampen av grundserien. I Hockeyallsvenskan har Modigs spelat 205 matcher och producerat 102 poäng för Almtuna, Oskarshamn, MoDo, BIK Karlskoga och Mora. 2019 var Modigs med och säkrade avancemang till SHL från Hockeyallsvenskan med Oskarshamn.