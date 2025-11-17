Svensken tillbaka – efter hjärtbesvären

Markus Modigs har inte kunnat spela för Vålerenga på fem veckor.

Detta till följd av att en inflammation i hjärtsäcken upptäckts.

Nu är svensken tillbaka på is igen.

Markus Modigs.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar norska Vålerenga att lagets svenske forward Markus Modigs är tillbaka på is igen efter fem veckors frånvaro.

Svensken har varit borta under hösten till följd av att en inflammation i hjärtsäcken upptäcktes.

– Jag mår jättebra, och det är supercoolt att vara tillbaka i träning. Jag är van vid att träna mycket, så det har varit riktigt tråkigt att inte kunna göra någonting, säger Modigs till klubbens hemsida.

Inte kunnat ha en puls på över 40 slag i minuten

På sajten skriver Vålerenga att Modigs varit under noggrann övervakning av klubbens medicinska team och att svensken inte kunnat ha en puls på över 40 hjärtslag i minuten och att han således behöver tid på sig för att komma tillbaka i matchform.

– Markus har varit borta i fem veckor utan att kunna få en puls över 40, så han behöver nog lite tid fortfarande, men det är förstås väldigt glädjande att han är tillbaka på isen med resten av laget, säger huvudtränaren Roy Johansen.

Det finns i nuläget inget datum satt för när Modigs kan vara tillbaka i spel.

– Det blir nog inte den här veckan, men jag måste bara se hur snabbt min kropp kommer tillbaka i god fysisk form igen. Just nu känns det faktiskt riktigt bra, men det är svårt att sätta ett datum, säger Modigs.

Innan frånvaron hann Modigs spela fem matcher med Vålerenga och producera fyra poäng.