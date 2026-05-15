Marcus Davidsson har gjort succé i KooKoo.

Efter finalförlusten bekräftar klubben att svensken förlänger sitt kontrakt.

– Han är en av de bästa tvåvägscenterna i ligan och visade även sin förmåga att göra mål i slutspelet, säger sportchef Antti Tuomenoksa.

Marcus Davidsson, här i HV71, stannar kvar i KooKoo efter succén. Foto: Axel Boberg/Bildbyrån

Under säsongen 2022/23 lämnade Marcus Davidsson svensk hockey och därefter har han fortsatt sin karriär i Finland. Han inledde i Tappara där Davidsson var med och blev både CHL-mästare samt vann FM-guld tillsammans med storebrorsan Jonathan Davidsson. Bröderna spelade sedan i Ässät men 2024 återvände Jonathan till Sverige för spel i Skellefteå, där han nyligen vann SM-guld, medan Marcus har blivit kvar i Liiga.

Sedan flytten till KooKoo 2024 har Marcus Davidsson sedan tagit stora kliv i sin utveckling. Under sin första säsong i KooKoo stod han för 34 poäng på 55 matcher och förlängde sedan sitt kontrakt med ytterligare ett år. Den här säsongen var Davidsson sedan ännu bättre. Han gjorde 38 poäng på 44 matcher under grundserien och var en av lagets bästa spelare. I slutspelet var 27-åringen också bra med tio poäng på 16 matcher.

Säsongen slutade däremot i besvikelse för Marcus Davidsson och KooKoo sedan de förlorade finalen mot Tappara med 4-3 i matcher.

Marcus Davidsson stannar i KooKoo

Nu laddar klubben däremot om inför nästa säsong. Nu har KooKoo också fått en viktig pusselbit på plats genom att förlänga kontraktet med Marcus Davidsson som alltså blir kvar i föreningen även över 2026/27.

– Vi är väldigt glada att Marcus fortsätter på KooKoo. Han är en av de bästa tvåvägscenterna i ligan och visade även sin förmåga att göra mål i slutspelet, säger KooKoos sportchef Antti Tuomenoksa.

Marcus Davidsson har sammanlagt gjort 113 poäng på 175 matcher i Liiga. Tidigare i sin karriär har han spelat 201 SHL-matcher för Djurgården, Växjö och HV71. Han spelade då SM-final med Djurgården 2019 samt var med och spelade upp HV71 till SHL 2022.

Source: Marcus Davidsson @ Elite Prospects