Tidigare MoDo-backen stannar utomlands

Author image
Martin Jansson
Redaktör och reporter

Ludwig Byström lämnade Sverige och MoDo under den förra säsongen. Nu har backen kritat på ett nytt kontrakt med Fischtown Pinguins i den tyska högsta ligan.

Ludwig Byström under ishockeymatchen i SHL mellan Skellefteå och Modo den 5 december 2024 i Skellefteå.
Foto: Ola Westerberg / Bildbyrån.

Med 18 poäng på 44 matcher och bäst +/- i laget har Ludwig Byström varit en viktig kugge för Fischtown Pinguins den här säsongen. Svensken lämnade MoDo efter bara 22 matcher i SHL under den förra säsongen. Valet föll då alltså på Fischtown Pinguins i Tyskland.

Den här säsongen har svensken nu tagit steget ut till att bli en toppback i laget. Nu står det också klart att 31-åringen har skrivit på ett nytt ettårskontrakt med klubben. Det innebär att han kommer att vara den tyska klubben trogen fram till minst 2027.

Född i Örnsköldsvik har Ludwig Byström MoDo som moderklubb. Det var också där han kom fram och gjorde debut i Elitserien redan som U17-spelare. Det blev sedan två säsonger i Färjestad innan han åkte över till Nordamerika. Där blev det 260 matcher i AHL innan han flyttade till Finland och stod för fyra starka säsonger i Kärpät.

Nu väntar alltså en till säsong i Tyskland. Sedan återstår det att se om det blir fler säsonger utomlands eller en flytt hem till Sverige så småningom.

Source: Ludwig Byström @ Elite Prospects

