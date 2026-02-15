Tidigare MoDo-backen stannar utomlands

Ludwig Byström lämnade Sverige och MoDo under den förra säsongen. Nu har backen kritat på ett nytt kontrakt med Fischtown Pinguins i den tyska högsta ligan.

Ludwig Byström under ishockeymatchen i SHL mellan Skellefteå och Modo den 5 december 2024 i Skellefteå.

Foto: Ola Westerberg / Bildbyrån.

Med 18 poäng på 44 matcher och bäst +/- i laget har Ludwig Byström varit en viktig kugge för Fischtown Pinguins den här säsongen. Svensken lämnade MoDo efter bara 22 matcher i SHL under den förra säsongen. Valet föll då alltså på Fischtown Pinguins i Tyskland.

Den här säsongen har svensken nu tagit steget ut till att bli en toppback i laget. Nu står det också klart att 31-åringen har skrivit på ett nytt ettårskontrakt med klubben. Det innebär att han kommer att vara den tyska klubben trogen fram till minst 2027.

Född i Örnsköldsvik har Ludwig Byström MoDo som moderklubb. Det var också där han kom fram och gjorde debut i Elitserien redan som U17-spelare. Det blev sedan två säsonger i Färjestad innan han åkte över till Nordamerika. Där blev det 260 matcher i AHL innan han flyttade till Finland och stod för fyra starka säsonger i Kärpät.

Nu väntar alltså en till säsong i Tyskland. Sedan återstår det att se om det blir fler säsonger utomlands eller en flytt hem till Sverige så småningom.

Source: Ludwig Byström @ Elite Prospects