Mardrömsbeskedet: Blir borta länge

Ludvig Larsson har inlett sin sejour i sin nya klubb Sport med sex poäng på nio matcher.

Nu kommer Liiga-laget tvingas klara sig utan sin svenske center under en lång tid framöver.

Ludvig Larsson.

Foto: Tomi Hänninen/Bildbyrån

Ludvig Larsson åkte på en skada i helgens möte med SaiPa. Nu står det klart att Sports svenske forward blir borta länge.



Liiga-laget meddelar i sin veckorapport att den svenske centern kommer att bli borta de kommande tre till fyra månaderna till följd av den skada han ådrog sig i matchen i fredags, enligt Jatkoaika.

Har meriter från Tre Kronor

Larsson anslöt till Sport från SHL-klubben Örebro inför säsongen och har inlett Liiga-säsongen med att producera sex poäng (1+5) på nio matcher för Sport.



Under fjolårssäsongen producerade Larsson tolv poäng (8+4) på 40 matcher i SHL med Örebro och på meritlistan har den 30-årige centern totalt 189 matcher i SHL med Örebro och Rögle samt 46 matcher i Hockeyallsvenskan med Mora. Säsongen 2022/23, där Larsson stod för 15 mål på 50 matcher för Rögle, fick centern även chansen att spela Karjala-turneringen med Tre Kronor.



Sport ligger på en 13:e-plats i Liiga med tio poäng efter tio spelade matcher.