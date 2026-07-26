Lucas Wallmark i Fribourg.

Foto: Alamy.

Lucas Wallmark är klar för spel i IF Björklöven nästa säsong. Den fyra år långa sejouren i Fribourg-Gottéron fick bästa tänkbara avslutning. I match sju av finalen sköt stjärncentern det avgörande målet på övertiden och säkrade titeln.

Det var hans sjunde mål och 14:e poäng på 19 matcher i slutspelet.

Nu är han en av tre spelare som är nominerad till priset som slutspelets MVP. Det tillsammans med lagkamraterna Reto Berra och Christoph Bertschy. Vinnaren kommer att offentliggöras den 30 juli på en gala i Schweiz.

Lucas Wallmark nominerad till MVP

Det återstår då att se om Lucas Wallmark står som vinnare.

30-åringen vann under tiden i Schweiz även Spengler Cup. På meritlistan finns även 187 matcher i NHL samt en OS-turnering. Det återstår nu att se om han får lägga till en ny individuell utmärkelse i troféskåpe om fyra dagar.