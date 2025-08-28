Svenske talangen lånas ut av schweiziska klubben

Lucas Hedlund skrev på för Fribourg-Gottéron inför säsongen.

Nu lånas den 19-årige forwarden ut till andradivisionsklubben Thurgau, rapporterar La Liberté.

Lucas Hedlund.

Foto: Sergio Brunetti/Imago/Bildbyrån

I våras meddelade Fribourg-Gottéron att man hade gjort klart med den svenske forwarden Lucas Hedlund från ligakonkurrenten Rapperswil-Jonas juniororganisation.

Nu rapporterar La Liberté att Fribourg-Gottéron kommer att att låna ut Hedlund, tillsammans med backen Alessio Guignard, till andradivisionsklubben Thurgau.

– Planen är tydlig: vi måste ge dem en miljö där de kan få bra speltid. Om alla är friska står de utanför (laget i Fribourg). Det skulle inte vara någon mening att behålla dem i Fribourg enbart för att träna, säger sportchefen Gerd Zenhäusern till tidningen.

Roger Rönnberg: ”Denna möjlighet är idealisk”

Roger Rönnberg, som tagit över Fribourg-Gottéron inför den här säsongen, tror att utlåningarna kan göra spelarna gott.

– Det här är unga människor som är viktiga för Gottérons framtid. De måste fortsätta utvecklas och denna möjlighet är idealisk för dem, säger Rönnberg.

Lucas Hedlund, som är son till den tidigare SHL-tränaren Stefan Hedlund, har spenderat de senaste fyra säsongerna i Schweiz med Rapperswil-Jonas juniorlag och spelar på schweizisk spelarlicens, vilket innebär att han inte tar upp en importplats. Den gångna säsongen lånades 19-åringen ut till andraligalaget Winterthur, där han stod för 22 poäng (8+14) på 44 matcher.

I Thurgau återfinns sedan tidigare svenskarna Victor Backman, Daniel Ljunggren och Adam Rundqvist. Laget tränas av svenske Anders Olsson.