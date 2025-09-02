Den litausiska före detta hockeyspelaren Mindaugas Kieras har dött i en olycka – bara 45 år gammal.

Olyckan ska ha inträffat under helgen i samband med en familjesemester.

– Vi är alla trasiga inombords, säger Kieras nära vän Šarūnas Kuliešius.

Mindaugas Kieras.

Foto: Instagram

Den litauiska försvararen Mindaugas Kieras uppges ha omkommit efter en olycka under en familjesemester. Dödsolyckan ska ha skett under helgen och litauisk polis har ännu inte kunnat fastställa dödsorsaken, detta rapporterar den litauiska public service-kanalen lrt.

Efter att Kieras död offentliggjorts har Litauens president Gitanas Nausėda och Vilnius borgmästare Valdas Benkunskas gått ut med kondoleanser till den före detta landslagsspelaren. Även inhemska och utländska klubbar som backen representerat har uttryckt sitt stöd till Kieras familj.

”Men som ni förstår, är vi alla trasiga inombords”

Kieras påbörjade sin proffskarriär i Energija Elektrenai och skulle senare komma till spel i Belarus, Skottland och England. Han är också den spelare som gjort flest framträdanden i det litauiska landslaget.

Šarūnas Kuliešius, som var en nära vän till Kieras, berättade för lrt att det kommer anordnas en minnesmatch för Mindaugas Kieras.

– Vi måste organisera det, vi kan inte göra annat. Men som ni förstår, är vi alla trasiga inombords, säger Kuliešius.