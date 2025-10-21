Linus Nässén har fått en tuff start i Finland.

En skada har hållit honom borta under hösten – och nu står det klart att han blir borta resten av året.

Linus Nässén har fått en kämpig inledning på tillvaron i Finland. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Inför årets säsong lämnade Linus Nässén sitt Frölunda efter sex SHL-säsonger i klubben. Ny destination för centern blev Finland där han skrev på för TPS Åbo.

Men olyckan var framme tidigt för Nässén på andra sidan Östersjön. Efter bara tre matcher i sin nya klubb åkte 25-åringen på en skada som sedan har hållit honom borta från spel. Han har därefter missat elva matcher för TPS och varit borta i över månad.

Linus Nässén blir borta till februari

Nu kommer ett tungt besked om svenskens fortsatta status. TPS Åbo meddelar nämligen att han har fått ett bakslag i rehabiliteringen. Klubben skriver att han nu tvingas till operation för att bli kvitt problemet. Han väntas därmed vara borta resten av året och enligt den preliminära prognosen lär han kunna vara tillbaka i spel om cirka fyra månader. Alltså riskerar Nässén att inte kunna göra comeback för TPS igen förrän i februari.

Enligt TPS Åbo kommer de att kunna ge en mer detaljerad prognos kring Nässéns rehabilitering efter att operationen har genomförts.

Linus Nässén har Skärgårdens SK som moderklubb och gick till Frölunda som junior. Där spelade han upp sig och fick göra SHL-debut under säsongen 2018/19. Under säsongen 2019/20 lånades han sedan ut till Timrå i HockeyAllsvenskan och 2020 spelade han även JVM för Sverige. Mellan 2020 och 2025 var han därefter ordinarie i Frölundas SHL-lag. Totalt spelade han 239 SHL-matcher innan han lämnade för spel i Finland inför årets säsong.

Source: Linus Nässén @ Elite Prospects