Kristian Näkyvä lämnade Timrå efter säsongen.

Nu är finländaren klar för spel i Liiga-laget Kiekko-Espoo.

Kristian Näkyvä. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Liiga-laget Kiekko-Espoo att man gjort klart med den tidigare SHL-backen Kristian Näkyvä.

Kontraktet är skrivet över säsongen 2025/26.

– Jag är verkligen glad över möjligheten att spela i Esbo igen. Här finns ett bra gäng och en god laganda. Det är fantastiskt att få bygga nya historier i en välbekant miljö. I augusti fick jag börja träna med laget, och det var bra energi och känsla i omklädningsrummet. När möjligheten till kontrakt dök upp under månadens gång tog jag den direkt, säger Näkyvä.

Spelade i förra Esbo-klubben

Näkyvä har tidigare spelat i Esbo-klubben Blues, som drog sig ur Liiga våren 2016 efter att bolaget bakom klubben gått i konkurs. 2018 grundades den nya klubben Kiekko-Espoo, som sedan 2024 spelar i den finska högstaligan.

Förra säsongen spelade Näkyvä i Timrå, där han stod för sex poäng (0+6) på 36 matcher. Tidigare har finländaren varit en framträdande SHL-back i Örebro, Linköping och Luleå. Sin poängbästa säsong i Sverige hade han i Örebro säsongen 2022/23, då han stod för 36 poäng på 52 grundseriematcher och spelade sig till ett kontrakt med schweiziska Davos.

I Liiga har Näkyvä tidigare spelat i Blues och JYP. Senast han spelade i den finska ligan var säsongen 2013/14.

Source: Kristian Näkyvä @ Elite Prospects