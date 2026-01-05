Klart: Förlänger med storklubben

Lugano fortsätter att satsa svenskt.

Nu förlänger Tomas Mitell och landsmannen Stefan Hedlund sina kontrakt med storklubben.

Tomas Mitell och Stefan Hedlund förlänger med Lugano. Foto: Alamy

Den schweiziska storklubben Lugano meddelar via sin hemsida att man förlängt kontraktet med de svenska huvudtränaren Tomas Mitell och svenska assisterande tränaren Stefan Hedlund, samt målvaktstränaren Antti Ore.

Både Mitell och Hedlund hade sedan tidigare kontrakt till 2027 med klubben, ett avtal som nu förlängs fram till april 2028.

– Tränarstaben arbetar utmärkt tillsammans med laget. Det ömsesidiga förtroendet är extremt högt, vilket skapar den önskade arbetsmiljön för att leverera starka prestationer. Tränarstaben omfamnar fullt ut filosofin och tror på vår väg framåt. Som ett resultat har grunden för framtiden lagts och jag ser fram emot att förbättras steg för steg, säger general managern Janick Steinmann.

Ligger fyra i schweiziska ligan

För Mitell är detta hans första tränarjobb i Schweiz, efter att han i våras lämnade Färjestad efter klubbens kvartsfinaluttåg för att ta över ett Lugano som förra säsongen kvalade sig kvar i högstaligan.

Hedlund, å sin sida, är inne på sin sjunde säsong som verksam i Schweiz, varav hans femte raka säsong i landet sedan han lämnade Skellefteå 2021. Hedlund har tidigare varit huvudtränare i Rapperswil-Jona, en roll han fick lämna i december förra säsongen innan han i januari anslöt som assisterande tränare i Genève-Servette.

Lugano ligger i skrivande stund på en fjärdeplats i den schweiziska ligan med sex poäng upp till tvåan Lausanne och 18 poäng upp till överlägsna serieledaren Davos. Klubben är en av Schweiz mest framgångsrika rent historiskt, då man har vunnit sju schweiziska mästerskap. Klubben har dock inte vunnit mästerskapet sedan 2006, men spelade final både 2016 och 2018.

Source: NL League Page @ Elite Prospects