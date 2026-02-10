Klart: Tidigare KHL-klubben återvänder till finska ligan
Den finska storklubben Jokerit lämnade finsk hockey för KHL inför säsongen 2014/15 – och lämnade ligan efter invasionen av Ukraina.
Efter ett par år i den finska andraligan Mestis, står det nu klart att man beviljas licens i högstaligan.
Det har varit på gång ett längre tag, men nu är det klart.
Den finska storklubben Jokerit är nu återigen en Liiga-klubb, efter att ha blivit beviljade licens för spel i högstaligan.
Sex ligatitlar och två Europacup-guld är några av föreningens meriter.
Sedan tidigare har uppgifter i Finland gjort gällande att Björklövens målvakt Olle Eriksson Ek är klar för spel i klubben till nästa säsong.
– På uppdrag av ligan och dess lag välkomnar jag nu varmt Jokerit tillbaka till landets högsta liga. När licensprocessen är avslutad kommer vi nu tillsammans att börja integrera Jokerit i ligans ekosystem, säger ligans VD Mikko Pulkkinen i ett pressmeddelande .
