Klart: Tidigare KHL-klubben återvänder till finska ligan

Den finska storklubben Jokerit lämnade finsk hockey för KHL inför säsongen 2014/15 – och lämnade ligan efter invasionen av Ukraina.

Efter ett par år i den finska andraligan Mestis, står det nu klart att man beviljas licens i högstaligan.

Den enorma Veikkaus Arena kan bli hemvist för Jokerit i högstaligan. Foto: Bildbyrån

Det har varit på gång ett längre tag, men nu är det klart.

Den finska storklubben Jokerit är nu återigen en Liiga-klubb, efter att ha blivit beviljade licens för spel i högstaligan.

Sex ligatitlar och två Europacup-guld är några av föreningens meriter.

Sedan tidigare har uppgifter i Finland gjort gällande att Björklövens målvakt Olle Eriksson Ek är klar för spel i klubben till nästa säsong.

– På uppdrag av ligan och dess lag välkomnar jag nu varmt Jokerit tillbaka till landets högsta liga. När licensprocessen är avslutad kommer vi nu tillsammans att börja integrera Jokerit i ligans ekosystem, säger ligans VD Mikko Pulkkinen i ett pressmeddelande .