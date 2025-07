Klart: Malmöikonens nya klubb: ”Jag är jätteexalterad”

Christoffer Forsberg, 31, spenderade tio år i Malmö Redhawks.

Nu står det klart var han kommer att spela de kommande två åren

Christoffer Forsberg efter sista matchen med Malmö. Foto: Bildbyrån

Malmö Redhawks tog klivet upp i SHL 2015 och där har Skåne-klubben blivit kvar sedan dess.

Under kvalet upp till SHL lånades Christoffer Forsberg in, och sedan blev han kvar ända tills i våras. Under fem säsonger var han dessutom assisterande kapten för Malmö.

Det blev ett känslosamt farväl för såväl Malmö, Forsberg som lagkamrater och supportrar. När Malmö hade åkt ur slutspelet mot Brynäs hyllades han av stora delar av den slutsålda arenan i Malmö. Då stod Christoffer Forsberg med tårar i ögonen när han och hans ettårige son fick ett farväl från klacken.

”En vinnande lagspelare”

Efter 596 matcher i klubben står det nu klart att finska Lahti Pelicans har signat 31-åringen.

– Jag är väldigt glad att få bli en del av Pelicans-familjen under de kommande två säsongerna. Jag och min familj är jätteexalterade för att flytta till Lahtis och börja ett nytt kapitel med er. Vi ses om ett par veckor, och tills dess ha en fantastisk sommar, säger han till Lathi Pelicans hemsida.

Sportchefen Janne Laukkanen beskriver Forsberg enligt följande.

– Han är en tvåvägscenter som bidrar med gedigen erfarenhet, expertis i defensiven och ledarskap till Pelicans. Han är en vinnande lagspelare som kanske inte skiner i poängspelet, men är en extremt viktig del av strukturen i ett framgångsrikt lag. Precis den typen av spelare vars betydelse för att vinna hockey syns mer utanför resultattavlan.