Klart: Här är Leksandsikonens nya klubb

Brûleurs de Loups Grenobles.

Så heter Leksandsikonen Martin Karlssons nya klubb.

– Jag längtar tills jag kan börja spela i Grenoble och hjälpa laget framåt, säger han till Brûleurs de Loups Grenobles hemsida.

Efter tio raka säsonger i Leksand lämnade Martin Karlsson klubben i våras. Efter totalt 14 år i klubben under karriären har nu 34-åringen samlat ihop 657 matcher för LIF.

Men den kommande säsongen kommer Leksand i alla fall slippa behöva oroa sig för att han ska göra mål på dem. För på lördagen står det klart att han kommer att spela nästa säsong i Grenoble i den franska ligan. Och där får han Per ”Pelle” Hånberg som tränare.

Tränas av svenske tränarprofilen

– Jag längtar tills jag kan börja spela i Grenoble och hjälpa laget framåt. Jag är redan exalterad över att spela min första match och träffa fansen. Det här blir min första upplevelse utanför Sverige, så jag har längtat efter detta. Det har varit mitt mål sedan slutet av förra säsongen. Jag har vänner som spelade i Frankrike, så jag vet lite om Ligue Magnus. Jag såg också lagets två senaste CHL-matcher i Tyskland, säger Martin Karlsson till Brûleurs de Loups Grenobles hemsida.

Pelle Hånberg, huvudtränare för Grenoble, beskriver värvningen enligt följande.

”Vi välkomnar Martin Karlsson under den här perioden då vi har flera skador. Martin är en komplett, hårt arbetande och stridslysten forward. Med lång erfarenhet i SHL är han mycket bra offensivt och defensivt.”