Klart: Här är landslagsstjärnans nya klubb

Malte Strömwall, 31, gjorde ingen besviken under comebackåret i Frölunda säsongen 2023/24.

Men kanske gör han det nu – för det blir ingen återkomst framöver.

Nu står det klart att landslagsspelaren stannar i Schweiz – men byter klubb.

Malte Strömwall gjorde succé i Frölunda och blev landslagsspelare. Foto: Bildbyrån EXT / BILDBYRÅN / kod XY / XY0038

Förra säsongen var han en av ligans bästa spelare för Rapperswil-Jona Lakers. Då stod han för 46 poäng på 47 matcher och bar med sig den goda formen från innan han lämnade Frölunda.

För i Göteborg var han säsongen innan en succé och hans 40 grundseriepoäng gjorde det omöjligt för Frölunda att behålla honom i Sverige.

Nu ser en återkomst ut att vara ännu längre bort.

”En hårt arbetande person”

För på fredagen står det klart att han byter klubbadress i Schweiz efter säsongen. Då blir det en flytt till storklubben ZSC Lions med guldambitioner.

– Malte är en målskytt som kan göra skillnad. Han har ett utmärkt skott och som högerskytt är han mångsidig. Dessutom är Malte en hårt arbetande person, säger Zürichs sportchef Sven Leuenberger till klubbens hemsida.

Malte Strömwall spelade i Belarus för Dinamo Minsk i ryska KHL under säsongen då kriget bröt ut. Efter det blev det spel i AHL för Chicago Wolves, innan flytten hem till Sverige blev av.

Forwarden har gjort över 40 landskamper för Tre Kronor.