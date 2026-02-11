Tidigare SHL-forwarden redo för comeback – två år efter senaste seriematchen

Fem månader tidigare än planerat är Ken André Olimb redo för sin första match i Vålerengatröjan sedan 2008. På torsdag gör 37-åringen comeback uppger Nitten.no. Det blir hans första ligamatch över huvud taget på två år.

Ken-Andre Olimb är redo för comebacken

Foto: Maxim Thoré / Bildbyrån

Efter en lång skadeperiod är väntan snart över. På torsdag gör Ken André ”Kenna” Olimb sin efterlängtade återkomst på isen, drygt sex månader efter hans axelskada. Det blir hans första match i Våleregna på 18 år – och hans första klubblagsmatch över huvud taget sedan våren 2024 då han spelade i den tyska ligan.

Sedan dess har han bara spelat tre matcher i OS-kvalet för Norge i september 2024. Sedan dess har han haft flera skadeproblem.

– Åh, det här kommer att bli kul! Jag har längtat efter det här. Det har tagit lång tid, men samtidigt känns det som att det har gått ganska fort, säger Olimb till nitten.no.

”Kenna” har tränat fullt ut på isen i ungefär en månad, nu har han äntligen fått klartecken. På torsdag spelar forwarden sin första match med Vålerenga på 18 år.

– Det har varit en stor motivation att veta att jag kunde komma tillbaka just nu. Nu kan jag använda matcherna för att komma in i matchform så snabbt som möjligt”, säger Kenna till Nitten.no

”En av de bästa spelarna i ligan”

Olimb har fått se säsongen från läktaren eller framför TV:n på grund av skadan han drog på sig i augusti. I veckan väntar en återkomst, en comeback där han dessutom återförenas med sin äldre bror Mathis Olimb.

– Vi får se hur snabbt ’Kenna’ återhämtar sig, men från vår synvinkel är han fullt med. Under den korta tid han var med oss visade han att han var en av de bästa spelarna i ligan, enligt min mening, utan att sätta någon press på honom. Vi måste också komma ihåg att han har varit borta länge, säger Vålerengas tränare Roy Johansen till nitten.no.

Ken-André Olimb spelade i Linköping 2016 till 2018.