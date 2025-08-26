Förlänger – efter succésäsongen

Jens Lööke producerade totalt 68 poäng för Ilves förra säsongen.

Nu förlänger den svenske forwarden med Liiga-laget.

Jens Lööke.

Foto: Mika Kylmäniemi/Imago/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Liiga-laget Ilves att den svenske forwarden Jens Lööke förlängt sitt kontrakt med klubben. Det nya avtalet sträcker sig över säsongen 2027/28.

– Det känns riktigt bra att fortsätta med Ilves – det var ett enkelt beslut för mig. Klubben har visat att de tror på mig och jag tror verkligen på den här klubben. Vi har en chans att lyckas varje säsong. Jag trivs bra här både på och utanför isen, vilket är det viktigaste för mig, säger Lööke till hemsidan.

68 poäng på 74 matcher

Lööke skrev på för Ilves inför fjolårssäsongen och gjorde succé under sin debutsäsong. I Liiga stod forwarden för 54 poäng (16+38) på 59 matcher, innan han i slutspelet stod för ytterligare tio poäng (2+8) på elva matcher. Utöver det stod han även för tre poäng (2+1) på fyra matcher i CHL, vilket innebar att han producerade totalt 68 poäng (20+48) på 74 matcher för Ilves under säsongen 2024/25.

– Jens Lööke är en av elitspelarna i vår liga och en mycket viktig del av både vårt nuvarande och framtida lag. Vi kontaktade honom i somras med idén om en förlängning och våra diskussioner fortskred enligt den överenskomna tidsplanen, säger sportchefen Timo Koskela.

Fyra svenska lagkamrater

Lööke har spelat i den finska ligan sedan säsongen 2022/23, då han lämnade Timrå för spel i Vasa-klubben Sport. Under säsongen 2022/23 gjorde även Lööke en lånesejour i Björklöven, där han stod för åtta poäng på sju allsvenska matcher samt fyra poäng på elva slutspelsmatcher.

I Ilves är Lööke lagkamrat med landsmännen Erik Borg, Simon Johansson, Carl Klingberg och John Nyberg.