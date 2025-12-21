Vaasan Sport är inne i en jättekris. På sin hemsida tar klubben avstånd av sitt eget agerande – och menar att nästa säsong är en ödessäsong för både klubben och för hela Österbotten.

”Det gör varje match till en ödesmatch och varje värvning till en fråga om liv och död. Säsongen 26/27 är game 7. Allt eller inget”, skriver man.

Simon Hjalmarsson är en av Vaasan Sports stjärnor.

Foto: All Over Press.

Finsk hockey kommer göra om sitt seriesystem från och med nästa säsong. De kommer ha ett tvånivåsystem med en högstaliga och en andraliga. Serierna kommer att bestå av 14+10 lag. Nästa säsong blir en övergångssäsong, som redan kallas en ”supersäsong”, då de 14 bäst placerade lagen fortsätter i högsta serien och lagen från placering 15 och nedåt spelar i ”B-serien” säsongen 2027–28. Till supersäsongen kan även fjolårets Mestis-mästaren Jokerit samt den kommande Mestis-mästaren ansöka om licens.

Tre eller fyra klubbar kommer ramla ur den finska högstaligan nästa säsong. Och det har lett till något av en panik i den svensk-tyngda klubben Vaasan Sport. Med anledning av att så många klubbar kan åka ur nästa säsong väljer de kort och gott att lägga sig på rygg och ge upp den här säsongen. De kommer istället försöka sälja av så många spelare som möjligt för att rädda en ekonomisk krissituation de just nu är inne i, för att få ihop ett så bra lag som möjligt nästa säsong. Detta eftersom inget lag riskerar att åka ur högstaligan den här säsongen.

”Säsongen 26/27 är game 7 – allt eller inget”

Det skriver klubben i ett ödesmättat pressmeddelande på sin hemsida

”Den här säsongen har gått fel på grund av beslut vi själva har fattat. Vi försökte köpa framgång snabbt i stället för att bygga den hållbart. Om vi hade känt till förändringen i seriesystemet innan säsongen började, hade vi sannolikt agerat annorlunda. Rekryteringen av Shedden (en nu sparkad tränare, reds.anm) var ett exempel på detta: vi sökte snabba lösningar i stället för en långsiktig väg. Vi ber om ursäkt”

Vaasan Sport indikerar att klubben kanske inte kommer överleva en degradering.

”Om Vaasan Sport skulle falla ner till en lägre serie försvinner ligahockeyn från Österbotten. I Finland uppstår då två tomrum: Österbotten och Norra Lappland. Österbotten är ett hockeylandskap. Det syns på varje ishallsparkering, i varje juniorturnering, i varje kaffesamtal. Om Vaasan Sport försvinner från ligakartan lämnas ett tomrum i många år”

”Det gör varje match till en ödesmatch och varje värvning till en fråga om liv och död. Säsongen 26/27 är game 7. Allt eller inget. Österbottens ishockey står eller faller med vad vi gör nu”.

Just nu spelar sju svenskar i klubben, och dessa kan alltså bli tillgängliga att värva för andra klubbar. Sebastian Stålberg toppar den interna poängligan före Simon Hjalmarsson och Johan Sundström.

Source: Sport @ Elite Prospects