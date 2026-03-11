Förre Leksandsmålvakten gör succé – skriver långtidskontrakt

Janne Juvonen har gjort succé sedan han värvades till Kölner Haie i Tyskland.

Nu skriver den förre LIF-målvakten ett treårskontrakt med klubben.

Janne Juvonen kommer att stanna i Köln för flera år framöver. Foto: Andreas Dick/dpa picture alliance/Alamy & Johan Bernström/Bildbyrån

Inför årets säsong gick Janne Juvonen länge klubblös efter att ha lämnat den schweiziska klubben Ambrì-Piotta efter drygt tre år. I oktober gjorde sedan finländaren klar med sin nya klubbadress och skrev på för Kölner Haie i Tyskland.

Under säsongen har Juvonen sedan gjort succé för Köln och varit en toppmålvakt i DEL. På 31 matcher har han 93,1 i räddningsprocent, vilket är bäst i ligan, och 2,01 GAA. Han är också bäst i DEL med sina fem nollor och har också vunnit hela 25 (!) av sina 31 matcher. Juvonens storspel i kassen är en bidragande faktor till att Köln slutade som överlägsen seriesegrare i DEL.

Nu meddelar Kölner Haie att den tidigare Leksandsmålvakten också blir kvar i föreningen för flera år framöver. Han har nämligen tecknet ett nytt treårskontrakt som gäller till och med 2029.

– Jag är glad över att få spela för Sharks även under de kommande åren. Jag känner mig väldigt bekväm i Köln. Sharks är en stor organisation med höga ambitioner. Jag kan känna igen mig i det mycket väl och vill fortsätta bidra till Sharks framgång i framtiden, säger Juvonen på klubbens hemsida.

Janne Juvonen spelade i SHL med Mora och Leksand

Janne Juvonen blir därmed en nyckelpjäs för Kölner Haie när klubben jagar sin första DEL-titel sedan 2002.

– Sedan han anlände i oktober förra året har Janne integrerats mycket snabbt i vårt lag och visat sin enastående klass från dag ett. Han är en av de bästa målvakterna i ligan och har spelat en viktig roll under vår säsong hittills. Vi ser verkligen fram emot framtiden med honom, säger sportchef Matthias Baldys.

Janne Juvonen flyttade till Sverige under säsongen 2018/19 och värvades då till Mora i SHL. Han storspelade för Mora men lyckades inte hålla kvar klubben i SHL utan lämnade för spel i rivalen Leksand sedan Mora åkt ner till HockeyAllsvenskan. I Leksand blev Juvonen förstemålvakt och efter en lite tyngre första säsong gjorde han sedan succé för Leksand och var en av SHL:s allra bästa målvakter under säsongen 2020/21. Han hade 91,6 i räddningsprocent och 2,41 GAA på 50 matcher för Leksand. Han tog sedan plats i Finlands VM-lag och lämnade Leksand för spel i KHL med Jokerit 2021.

