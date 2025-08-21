Dubbla Stanley Cup-mästaren uppges vända till Europa

Jan Rutta har spenderat åtta säsonger i NHL.

Nu uppges 35-åringen vända tillbaka till Europa.

Enligt Blick är den tjeckiske backen klar för Genève-Servette.

Jan Rutta.

Foto: Mark Humphrey/AP/Alamy

Blick rapporterar att Genève-Servette är överens med den tjeckiske NHL-backen Jan Rutta inför nästa säsong.

Backen har spelat de senaste åtta säsongerna i NHL, där han förra säsongen spelade 54 matcher för San Jose Sharks och producerade nio poäng (3+6).

Har vunnit två Stanley Cup

Rutta inledde sin NHL-karriär 2017 efter att som 28-åring lämnat tjeckiska Piráti Chomutov för spel i Chicago. Där blev Rutta kvar i en och en halv säsong, innan han trejdades till Tampa Bay där han blev kvar till 2022. Sommaren 2022 skrev Rutta på för Pittsburgh, innan han sommaren 2023 trejdades till San Jose innan hans kontrakt med klubben löpte ut i sommar.

Under sina säsonger i Tampa Bay vann Rutta två Stanley Cup-titlar (2020 och 2021) och 2024 blev Rutta världsmästare med Tjeckien.

Jan Rutta blir den schweiziska klubbens tredje nyförvärv från Nordamerika inför den kommande säsongen, då klubben tidigare värvat Jesse Puljujärvi från Florida Panthers organisation samt Jimmy Vesey från Colorado Avalanche.