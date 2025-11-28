Han gjorde debut för Tre Kronor i den senaste samlingen. Samtidigt har Jacob Larsson nu skrivit på ett nytt kontrakt med Rapperswil till 2028.

Jacob Larsson i Rapperswil gjorde debut för Tre Kronor under säsongen.

Foto: Ludvig Thunman / Bildbyrån.

Jacob Larsson har inte spelat i SHL sedan säsongen 16/17 då han spelade för Frölunda. Det var också samma säsong som han spelade junior-VM för Sverige och NHL-debuterade för Anaheim Ducks. Sedan dess har det blivit flera år i Nordamerika med närmare 200 NHL-matcher som resultat.

Inför den förra säsongen blev det en flytt hem till Europa.

Valet föll då på Rapperswil i Schweiz. Där blev det bara sex matcher till följd av en skada. Den här säsongen har svensken varit tillbaka i fullt slag och gjort 14 poäng på 27 matcher från sin backplats. Samtidigt blev det även två assist på tre matcher under turneringen med Tre Kronor.

Jacob Larsson stannar i Rapperswil

Under hösten har han också suttit på ett utgående kontrakt. Men nu står det klart att det blir en fortsättning i Rapperswil fram tills åtminstone 2028.

— Jag har haft en fantastisk tid med Lakers hittills. Även när jag knappt spelade förra året kände jag alltid stöd från laget och hela organisationen. Jag är väldigt glad att vi kan fortsätta på den här vägen tillsammans, säger han själv i ett pressmeddelande.

Ett avtal som alltså innebär att en återkomst till svensk hockey dröjer ett par år till för 28-åringen.

Jacob Larsson har Troja/Ljungby som moderklubb men kom fram i Frölunda. Under junioråren blev det spel i både U18- och junior-VM för backen.